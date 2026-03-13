El Centro de Salud Ramón Carrillo suma nueva tecnología a su servicio de guardia

El Centro de Salud Municipal Dr. Ramón Carrillo sumó dos nuevos monitores multiparamétricos para la sala de shock de su guardia. Se trata de un equipamiento clave para optimizar la respuesta ante emergencias y mejorar la atención de los pacientes críticos, el cual pudo ser adquirido mediante gestión municipal y gracias a la solidaridad de los vecinos.
Se trata de una donación colaborativa impulsada por la Cooperadora del Carrillo y el Jockey Gym. Ambas instituciones habían organizado a fines del año pasado una masterclass de ciclismo en homenaje a Claudio Manuel “Geniol” Torres, donde lograron recaudar un total de $3.900.000. Ese monto se volcó íntegramente a la compra de esta tecnología.
Durante el acto de entrega, se destacó el valor del trabajo mancomunado. Estuvieron presentes el intendente Pablo Macchiarola, la directora del Centro de Salud, Flavia Mole; Cecilia Fagalde, propietaria del Jockey Gym, acompañada por su hija, Agustina Torres; además de Marcelo Rojas, ex presidente de la Cooperadora, y Paola Casares, actual presidenta de la institución.