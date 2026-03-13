El Centro de Salud Ramón Carrillo suma nueva tecnología a su servicio de guardia

Durante el acto de entrega, se destacó el valor del trabajo mancomunado. Estuvieron presentes el intendente Pablo Macchiarola, la directora del Centro de Salud, Flavia Mole; Cecilia Fagalde, propietaria del Jockey Gym, acompañada por su hija, Agustina Torres; además de Marcelo Rojas, ex presidente de la Cooperadora, y Paola Casares, actual presidenta de la institución.