Ante las inundaciones en Tucumán, Naranja X duplica tus donaciones a Cruz Roja Argentina

En 2025, la tecnología de Naranja X ya demostró su poder social permitiendo recaudar más de $32 millones para los incendios en la Patagonia. Hoy, la compañía vuelve a levantar la barrera entre quienes quieren ayudar y quienes más lo necesitan, garantizando total transparencia bajo los estándares globales de auditoría de Cruz Roja Argentina.