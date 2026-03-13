Ante las inundaciones en Tucumán, Naranja X duplica tus donaciones a Cruz Roja Argentina

Naranja X se sumó a las acciones solidarias que buscan colaborar con las familias afectadas por las inundaciones en Tucumán y lo hizo a través de una alianza estratégica con la Cruz Roja.
A través del botón "Donar", los más de 9.5 millones de usuarios de la fintech podrán enviar ayuda en segundos para sostener el plan de acción de Cruz Roja, que ya se encuentra operando en localidades como La Madrid y Monteagudo.
Al igual que en campañas anteriores, por cada peso que donen los usuarios, Naranja X duplicará esos fondos. La participación de la compañía permitirá transformar la solidaridad en asistencia humanitaria integral distribuida en tres etapas clave:
● Respuesta inmediata: sostenimiento de centros de evacuación, puntos de hidratación y espacios de contención para niñeces.
● Recuperación temprana: distribución de kits de limpieza e higiene para los hogares afectados.
● Acompañamiento sanitario: talleres de prevención de enfermedades y manejo de agua segura para un retorno al hogar protegido.
¿Cómo potenciar la ayuda desde Naranja X?
● Ingresar a la app de Naranja X.
● Ingresar en “Conocer Más”
● Tocar el botón DONAR.
● Seleccionar Cruz Roja Argentina.
● Elegir el monto y confirmar.
En 2025, la tecnología de Naranja X ya demostró su poder social permitiendo recaudar más de $32 millones para los incendios en la Patagonia. Hoy, la compañía vuelve a levantar la barrera entre quienes quieren ayudar y quienes más lo necesitan, garantizando total transparencia bajo los estándares globales de auditoría de Cruz Roja Argentina.