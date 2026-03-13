Asaltó a un motociclista con un machete tras interceptarlo con un carro a caballo

“Estamos ante un hecho muy grave cometido cuando la víctima se dirigía a trabajar en su motocicleta. Fue interceptado por un carro y, junto a un cómplice, buscaron desestabilizarlo para que cayera. Una vez en el suelo y totalmente desprotegido, intentaron lastimarlo con un machete”, señaló Martucci al describir la mecánica del ataque.