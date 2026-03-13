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Asaltó a un motociclista con un machete tras interceptarlo con un carro a caballo

Violeto robo en San Miguel de Tucumán.

Asaltó a un motociclista con un machete tras interceptarlo con un carro a caballo
Hace 1 Hs

Un joven de 23 años fue imputado por el Ministerio Fiscal acusado de protagonizar un violento asalto contra un motociclista en el barrio Villa Muñecas, en la capital. El hecho ocurrió el miércoles 11 de marzo por la mañana y contó con la participación de un cómplice que permanece prófugo.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos II, a cargo de Susana Cordisco. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Ignacio Martucci solicitó que el imputado permanezca con prisión preventiva por el plazo de dos meses mientras avanzan las medidas investigativas y se intenta dar con el segundo sospechoso.

El juez interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la medida de coerción por ese período.

“Estamos ante un hecho muy grave cometido cuando la víctima se dirigía a trabajar en su motocicleta. Fue interceptado por un carro y, junto a un cómplice, buscaron desestabilizarlo para que cayera. Una vez en el suelo y totalmente desprotegido, intentaron lastimarlo con un machete”, señaló Martucci al describir la mecánica del ataque.

El asalto

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 8:45 en la intersección de las calles Sargento Cabral e Isabel La Católica.

En ese momento, la víctima circulaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc de color azul por calle Isabel La Católica cuando fue interceptada por un carro de tracción a sangre en el que se desplazaban el acusado y su cómplice.

Según la acusación, los sospechosos intentaron primero golpear al motociclista con un poste de madera de grandes dimensiones, lo que provocó que el conductor perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

Luego de descender del carro, el imputado intentó subir a la motocicleta. Ante la resistencia de la víctima, lo empujó nuevamente contra el pavimento y blandió un machete de aproximadamente 40 centímetros de largo, con hoja oxidada y cabo negro, realizando un movimiento que evidenciaba la intención de herirlo.

Finalmente, el acusado se apoderó del rodado —que tenía la llave de encendido colocada— y escapó por calle Isabel La Católica en dirección a avenida Ejército del Norte. En tanto, el cómplice huyó en el carro por calle Sargento Cabral con rumbo desconocido.

La motocicleta fue posteriormente recuperada por efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital. Mientras tanto, la Justicia continúa con la investigación para localizar al segundo involucrado.

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