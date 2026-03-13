Prisión preventiva para “Antenita” por un robo y un intento de asalto en Las Talitas

Un joven de 24 años, conocido como “Antenita”, quedó detenido acusado de cometer dos hechos delictivos en Villa Mariano Moreno, en la localidad de Las Talitas: el ingreso a una vivienda tras escalar un portón y el intento de robo a un motociclista.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos IV, dirigida por el fiscal Carlos Saltor, quien fue representado en la audiencia por la auxiliar de fiscal Jorgelina Gil. En la instancia judicial se trató el control de la detención, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción.
Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal formuló cargos contra el acusado por los delitos de robo agravado por escalamiento y robo en grado de tentativa, ambos en calidad de autor. Además, solicitó que se dicte prisión preventiva por el plazo de dos meses para avanzar con las medidas investigativas.
Sin embargo, la jueza interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al planteo fiscal y ordenó que el imputado permanezca detenido por un período de 30 días.
Los hechos
Según la acusación, el primer episodio ocurrió el 28 de febrero por la noche. En esa ocasión, un matrimonio se encontraba en su vivienda ubicada en la primera cuadra de calle 8, en Villa Mariano Moreno, cuando el acusado habría escalado el portón de ingreso de la propiedad.
Una vez dentro, cortó el cable de electricidad del inmueble y sustrajo un reflector, tras lo cual se dio a la fuga.
El segundo hecho tuvo lugar el 1 de marzo, durante la siesta. De acuerdo con la investigación, un motociclista circulaba a baja velocidad por las inmediaciones de las calles 8 y 11 cuando fue abordado por el imputado, quien intentó arrebatarle el teléfono celular.
No obstante, el robo no se concretó porque dos transeúntes advirtieron la situación, intervinieron y lograron alcanzar al sospechoso.
La Fiscalía continúa con las medidas de investigación mientras el acusado permanece privado de la libertad.