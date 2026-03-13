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¿Qué piensan los argentinos sobre el alineamiento de Milei en el conflicto en Medio Oriente?

Un sondeo revela que la mayoría cree que la Argentina no debería tomar parte en el enfrentamiento entre EEUU e Israel contra Irán.

NUEVA YORK. Milei defendió el plan de ajuste ante banqueros e inversores en el inicio de Argentina Week. NUEVA YORK. Milei defendió el plan de ajuste ante banqueros e inversores en el inicio de Argentina Week.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

"Vamos a ganar. No me cae bien Irán. Nos metieron dos bombas y tengo una alianza estratégica con EEUU e Israel. El mundo se salvó por un centímetro, la bala que no le pegaron a (Donald) Trump". Con estas palabras, el presidente Javier Milei tomó una clara postura frente al conflicto bélico en Medio Oriente. Fue durante una exposición en el auditorio Lampord de la universidad Yeshiva, en Nueva York.

A partir de esa afirmación, Zuban Córdoba y Asociados realizó un sondeo entre la opinión pública argentina en la que los primeros resultados muestran que el 14% de los consultados estaba de acuerdo con el alineamiento de la Argentina frente a ese conflicto. “Si hacemos un zoom sobre esa franja de personas que cree que Argentina debe tomar parte en la guerra, nos encontramos que uno de cada tres votantes de Milei comparte esa postura”, explica a LA GACETA Gustavo Córdoba, director de la consultora. “Incluso entre los votantes libertarios el nivel de rechazo a la guerra es mayoritario (53%). A su vez, el resultado general muestra que siete de cada 10 sondeados rechaza tomar parte en este conflicto y señala que la posición presidencial no representa su pensamiento frente a una guerra”, puntualiza.

¿Qué piensan los argentinos sobre el alineamiento de Milei en el conflicto en Medio Oriente?

De acuerdo con el sondeo, el 66,4% de los consultados piensa que la posición de Milei frente al enfrentamiento bélico no representa el pensamiento de los argentinos.

Durante su gira por Estados Unidos, el presidente argentino recordó los atentados terroristas ocurridos en Argentina y justificó su posición geopolítica. "Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", afirmó ante académicos y estudiantes en la Universidad Yeshiva.

Temas Guerra en Medio Oriente Javier Milei
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