¿Qué piensan los argentinos sobre el alineamiento de Milei en el conflicto en Medio Oriente?

A partir de esa afirmación, Zuban Córdoba y Asociados realizó un sondeo entre la opinión pública argentina en la que los primeros resultados muestran que el 14% de los consultados estaba de acuerdo con el alineamiento de la Argentina frente a ese conflicto. “Si hacemos un zoom sobre esa franja de personas que cree que Argentina debe tomar parte en la guerra, nos encontramos que uno de cada tres votantes de Milei comparte esa postura”, explica a LA GACETA Gustavo Córdoba, director de la consultora. “Incluso entre los votantes libertarios el nivel de rechazo a la guerra es mayoritario (53%). A su vez, el resultado general muestra que siete de cada 10 sondeados rechaza tomar parte en este conflicto y señala que la posición presidencial no representa su pensamiento frente a una guerra”, puntualiza.