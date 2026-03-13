Helicópteros evacuaron a pobladores aislados en La Madrid tras la mejora del tiempo

Tras una mejora en las condiciones meteorológicas y una leve disminución en los niveles de agua, equipos del Sistema Provincial de Salud realizaron este viernes operativos de aeroevacuación y asistencia a pobladores que permanecían aislados por las inundaciones en la localidad de La Madrid.
El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, visitó la zona para supervisar las tareas que llevan adelante agentes sanitarios y equipos de emergencia destinados a la atención clínica de las familias afectadas.
El operativo incluyó vuelos sanitarios para evacuar personas aisladas y el traslado de insumos a zonas de difícil acceso. Las tareas se realizaron con la participación del Ministerio de Salud, la Dirección de Aeronáutica, Defensa Civil, la Brigada Forestal y personal de Infantería de la Policía de Tucumán.
“Estamos desde esta mañana en la zona de La Madrid evacuando personas que no han podido salir y que se encuentran aisladas. Esto es posible porque el clima lo está permitiendo. La situación meteorológica nos habilita a operar con el helicóptero”, señaló Medina Ruiz.
El funcionario informó que durante la jornada se rescataron tres personas que permanecían aisladas y se distribuyó mercadería en sectores donde algunas familias decidieron permanecer en sus viviendas.
“Tenemos la posibilidad de realizar este tipo de operativos porque contamos con helicópteros y aviones a disposición del Ministerio de Salud, bajo instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo. Son situaciones críticas y complejas, pero podemos dar respuesta con vuelos sanitarios”, agregó.
Asistencia a familias aisladas
La médica Patricia Villagra destacó la importancia del operativo aéreo para asistir a pobladores que permanecían anegados.
“Hoy es un día muy positivo para nosotros porque las condiciones meteorológicas permitieron utilizar el helicóptero. Hay muchas familias que todavía tienen sus casas con mucha agua. Algunas personas no querían salir y otras directamente no podían hacerlo”, explicó.
La profesional indicó que tres personas fueron rescatadas en la zona de Los Sauces, donde la creciente les impedía abandonar sus viviendas.
Uno de los traslados correspondió a una paciente con diabetes insulinodependiente que había perdido su medicación durante las inundaciones.
“La paciente había perdido su medicamento por el agua, pero pudimos trasladarla para que sea evaluada clínicamente”, detalló Villagra.
Los vuelos también permitieron transportar mercadería y medicamentos para familias que permanecen en sus hogares.
“Estamos entregando alimentos, medicación, pastillas potabilizadoras, antitérmicos y cremas preparadas por el Siprosa. Esto nos permite responder a las necesidades inmediatas de la población”, indicó.
Trabajo de brigadistas y Defensa Civil
El titular de Defensa Civil, Ramón Imbert, informó que en algunos parajes rurales del departamento Simoca se pudo acceder por vía fluvial, lo que permitió reducir el uso del helicóptero.
“En algunos sectores se pudo ingresar por río, lo que descomprimió el trabajo del helicóptero, que quedó destinado a zonas como Taco Ralo, Graneros, La Madrid y Barranca”, explicó.
En tanto, la brigadista Leonela Villarrubia indicó que equipos de la Brigada de Incendios Forestales colaboraron en la distribución de insumos para familias que decidieron permanecer en sus casas.
“Estamos trabajando junto al Ministerio de Salud para llevar mercadería, agua, lavandina y repelentes a las personas que no quisieron ser evacuadas porque querían cuidar a sus animales y sus bienes”, señaló.
Rescate de una embarazada
Entre las intervenciones realizadas durante la emergencia se destacó el rescate de una mujer embarazada con presión elevada que no podía desplazarse.
Fabiana, agente sanitario del CAPS de Árboles Grandes, relató que la mujer fue trasladada inicialmente en camioneta hasta el CAPS de La Esperanza, donde recibió atención médica.
“Ayer nos tocó sacar a una embarazada que estaba por dar a luz y no podía movilizarse. Hoy está con su bebé, ambos se encuentran bien”, contó.
Posteriormente, la madre y el recién nacido fueron trasladados por vía aérea para continuar con los controles médicos.
Atención sanitaria y reposición de medicamentos
El subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, explicó que el trabajo sanitario se organizó tras una reunión interministerial en la que se distribuyeron responsabilidades entre distintas áreas del Gobierno provincial.
“A primera hora hubo una reunión interministerial, como nos pide el gobernador Osvaldo Jaldo. Estamos reacondicionando el hospital local y coordinando con la Dirección General de Salud Ambiental tareas de fumigación para mosquitos y otras alimañas que puedan aparecer en las viviendas”, señaló.
Montoya indicó que equipos sanitarios realizan relevamientos domiciliarios para reponer tratamientos a pacientes que perdieron su medicación durante la emergencia.
“La farmacia oficial distribuye los medicamentos hasta el hospital y, a través de nuestros agentes sanitarios, vamos casa por casa para restituir los tratamientos y realizar controles clínicos”, explicó.
El funcionario también informó que el hospital local se mantiene operativo, aunque debió funcionar con grupo electrógeno por la falta de energía eléctrica.
“Gracias a Dios el hospital no se inundó. El agua solo afectó la periferia, pero estamos reacondicionando todo para restablecer el funcionamiento normal”, afirmó.
Según detalló, entre las principales demandas sanitarias se registraron pacientes con enfermedades crónicas que perdieron sus tratamientos.
“Estamos reponiendo medicación para diabetes, hipertensión y epilepsia. También ya se restituyó el tratamiento a pacientes con HIV. La idea es acompañar a la población y recuperar la normalidad lo antes posible”, concluyó.
Desde el área de Logística del Sistema Provincial de Salud, Maximiliano Correa explicó que se dispuso un operativo de transporte para medicamentos, personal sanitario y equipamiento.
“Contamos con aproximadamente diez móviles de logística y transporte, además del apoyo del servicio de emergencias 107. Nuestro trabajo es garantizar que los medicamentos y los equipos de salud lleguen donde se los necesite”, indicó.