Comenzó el juicio contra una pareja acusada de un violento robo a un vendedor ambulante en El Cadillal

El proceso oral se inició contra un joven y una mujer acusados de protagonizar un brutal asalto contra un vendedor ambulante en la zona de El Cadillal. Según la acusación, la víctima fue atacada con golpes y una botella de vidrio, lo que le provocó diversas heridas antes de que los agresores le robaran dinero y pertenencias.
La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos III, a cargo de la fiscal Alejandra Navarro, quien interviene en el debate oral y público. Durante los alegatos de apertura, la representante del Ministerio Público solicitó que los imputados, Rodrigo Olea (23) y Milagros Pérez (19), sean condenados por el delito de robo agravado por el uso de arma, en calidad de coautores, y pidió una pena de siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
“La violencia que sufrió la víctima no fue casual, sino que fueron los medios elegidos por los acusados para robarle”, sostuvo la fiscal durante su exposición ante el tribunal.
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 3 de marzo de 2025, cuando Juan Alberto Jiménez se encontraba vendiendo helados en la zona conocida como la Isla, sobre la ruta 374, a la altura del kilómetro 6, en El Cadillal.
En ese momento, según la reconstrucción del Ministerio Público, Pérez comenzó a insultar al vendedor con expresiones discriminatorias y le exigió que se retirara del lugar. Acto seguido, Olea le propinó golpes de puño en el rostro, mientras Pérez lo atacaba con una botella de vidrio en la cabeza.
La agresión provocó que la víctima cayera al suelo. De acuerdo con la acusación fiscal, los imputados aprovecharon esa situación para continuar el ataque y darle varias puñaladas en la espalda con el pico de una botella rota, causándole cortes en distintas partes del cuerpo y en las extremidades.
Tras la agresión, los acusados habrían sustraído 100.000 pesos en efectivo, un teléfono celular y una conservadora con utensilios de trabajo, entre ellos una cuchara para servir helado, para luego darse a la fuga del lugar.
El juicio continuará con la producción de pruebas y la declaración de testigos, entre ellos la propia víctima del ataque.