Comenzó el juicio contra una pareja acusada de un violento robo a un vendedor ambulante en El Cadillal

La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos III, a cargo de la fiscal Alejandra Navarro, quien interviene en el debate oral y público. Durante los alegatos de apertura, la representante del Ministerio Público solicitó que los imputados, Rodrigo Olea (23) y Milagros Pérez (19), sean condenados por el delito de robo agravado por el uso de arma, en calidad de coautores, y pidió una pena de siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.