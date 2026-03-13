La Fórmula 1 suspendería los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

La principal preocupación de la Fórmula 1 y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) está vinculada a la seguridad. Cada fin de semana se movilizan más de 3.000 integrantes del paddock entre pilotos, ingenieros, mecánicos y personal técnico, lo que convierte a la logística del campeonato en un factor clave al momento de tomar decisiones en contextos de inestabilidad internacional.