La Fórmula 1 confirmó el calendario 2026: 24 carreras, adiós a Imola y debut de Madrid

La FIA oficializó una temporada récord que comenzará en Australia y terminará en Abu Dhabi. Habrá cambios por el Ramadán, ajustes logísticos en América y Europa y una nueva era técnica con combustible 100 % sostenible y el ingreso de fabricantes como Audi, Cadillac y Ford.

Hace 2 Hs

La Fórmula 1 ya tiene hoja de ruta para 2026. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la empresa titular de los derechos comerciales del campeonato anunciaron oficialmente un calendario de 24 fines de semana de carrera que marcará el inicio de una nueva era técnica y deportiva en la categoría.

La temporada comenzará del 6 al 8 de marzo en Australia y finalizará del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi. El cronograma fue aprobado por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA e incluye modificaciones estratégicas en la distribución geográfica, la salida de un circuito histórico y el ingreso de nuevas sedes.

Uno de los cambios más significativos es la salida del Gran Premio de Emilia-Romaña en Imola, que no renovó su contrato. En contrapartida, Madrid debutará en el calendario del 11 al 13 de septiembre, mientras que Mónaco pasará a disputarse a principios de junio, dando inicio al tramo europeo.

La FIA explicó que el Ramadán, que en 2026 se celebrará entre febrero y marzo, obligó a reubicar los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita en abril. Esto permitió que Melbourne vuelva a ser la sede inaugural, seguida por Shanghái, mientras que Japón cambiará de ubicación en el calendario.

En materia logística, el organismo destacó mejoras en el flujo geográfico de las carreras. “El calendario de 2026 incluye más mejoras en el flujo geográfico de las carreras, incluido el Gran Premio de Canadá que ahora se disputará en Miami en un horario anterior, del 22 al 24 de mayo, lo que genera importantes eficiencias en el transporte de mercancías”, detalló la FIA. La intención es compactar las fechas en América del Norte para reducir traslados y optimizar recursos antes del desembarco en Europa.

El bloque europeo comenzará en Mónaco del 5 al 7 de junio y finalizará en España con el estreno de Madrid. Luego, la categoría retomará la ruta asiática con Azerbaiyán y Singapur, antes de encarar el tramo final en América y cerrar en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, celebró el nuevo escenario: “El Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA del próximo año marca un nuevo capítulo importante para nuestro deporte. Una nueva carrera, nuevos equipos y la llegada de nuevos fabricantes marcan el comienzo de una nueva era de innovación y competición”, dijo.

Por su parte, Stefano Domenicali anticipó el impacto técnico: “2026 marcará una nueva era para la Fórmula 1, donde presenciaremos un nuevo reglamento para nuestro deporte, los coches y los motores, que funcionarán con combustible 100% sostenible”, indicó.

Con 24 Grandes Premios en cinco continentes, la Fórmula 1 apuesta a consolidar su expansión global, mejorar su eficiencia logística y abrir un ciclo que combinará innovación tecnológica, nuevas marcas y una grilla ampliada. 2026 ya está en marcha.

Calendario completo de la Fórmula 1 2026

5 - 8 de marzo: Qatar Airways Australian GP – Circuito Grand Prix Melbourne (Carrera: 8/3 – 1:00 am)13 - 15 de marzo: Heineken Chinese GP – Shanghai International Circuit (15/3 – 4:00 am)26 - 29 de marzo: Aramco Japanese GP – Suzuka International Racing Course (29/3 – 2:00 am)10 - 12 de abril: Gulf Air Bahrain GP – Bahrain International Circuit (12/4 – 12 pm)17 - 19 de abril: STC Saudi Arabian GP – Jeddah Street Circuit (19/4 – 2:00 pm)1 - 3 de mayo: Crypto.com Miami GP – Miami International Autodrome (3/5 – 5:00 pm)22 - 24 de mayo: Lenovo Canadian GP – Circuit Gilles-Villeneuve (24/5 – 5:00 pm)5 - 7 de junio: GP de Mónaco – Circuit de Monaco (7/6 – 10:00 am)12 - 14 de junio: MSC Cruises Barcelona-Catalunya GP – Circuit de Catalunya (14/6 – 10:00 am)26 - 28 de junio: Lenovo Austrian GP – Red Bull Ring (28/6 – 10:00 am)3 - 5 de julio: Pirelli British GP – Silverstone Circuit (5/7 – 11:00 am)17 - 19 de julio: GP de Bélgica – Circuit de Spa-Francorchamps (19/7 – 10:00 am)24 - 26 de julio: AWS Hungarian GP – Hungaroring (26/7 – 10:00 am)21 - 23 de agosto: Heineken Dutch GP – Circuit Park Zandvoort (23/8 – 10:00 am)4 - 6 de septiembre: Pirelli Italian GP – Autodromo Nazionale Monza (6/9 – 10:00 am)11 - 13 de septiembre: Tag Heuer Spanish GP – Madring (Madrid) (13/9 – 10:00 am)24 - 26 de septiembre: Qatar Airways Azerbaijan GP – Baku City Circuit (26/9 – 8:00 am)9 - 11 de octubre: Singapore Airlines Singapore GP – Marina Bay Street Circuit (11/10 – 9:00 am)23 - 25 de octubre: MSC Cruises United States GP – Circuit of the Americas (25/10 – 5:00 pm)30 de octubre - 1 de noviembre: Mexico City GP – Autodromo Hermanos Rodríguez (1/11 – 5:00 pm)6 - 8 de noviembre: MSC Cruises São Paulo GP – Autodromo José Carlos Pace (8/11 – 2:00 pm)19 - 22 de noviembre: Heineken Las Vegas GP – Las Vegas Street Circuit (22/11 – 1:00 am)27 - 29 de noviembre: Qatar Airways Qatar GP – Losail International Circuit (29/11 – 1:00 pm)4 - 6 de diciembre: Etihad Airways Abu Dhabi GP – Yas Marina Circuit (6/12 – 10:00 am)

