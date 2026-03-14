Fede Shortrede, el profesor que conquistó TikTok explicando matemáticas con humor

Durante años, muchos estudiantes asociaron la matemática con clases difíciles y fórmulas incomprensibles. En redes sociales, un creador argentino empezó a cambiar esa imagen con una propuesta simple: explicar ecuaciones con humor y ritmo de show.
Se trata de Federico Shortrede, conocido como Fede Shortrede, un profesor particular que se volvió viral en plataformas como TikTok e Instagram gracias a su manera directa y divertida de enseñar matemática.
Sus videos combinan ejemplos claros, chistes y escenas breves que ayudan a entender problemas de geometría, ecuaciones y otros temas que suelen generar miedo en la escuela.
De una casa en Hurlingham a millones de seguidores
La historia empezó hace más de una década en Hurlingham, en el conurbano bonaerense. Allí Shortrede comenzó a dar clases particulares de matemática en la casa de sus padres.
Con el tiempo desarrolló un estilo propio. Sus explicaciones tenían algo de espectáculo: pausas, remates y gestos que recordaban a un monólogo de stand up. No era casualidad. Además de enseñar, le apasionaba actuar.
Ese cruce entre educación y humor terminó convirtiéndose en su sello.
Hoy suma cerca de 894 mil seguidores en Instagram y más de 2,1 millones en TikTok. Algunos de sus videos superan los cuatro millones de reproducciones, una cifra poco habitual para contenidos educativos.
El salto a las redes
El cambio llegó durante la pandemia. En ese momento, con incertidumbre económica y menos clases presenciales, Shortrede decidió probar suerte con videos en redes sociales.
Con un celular y herramientas básicas de edición comenzó a subir explicaciones breves de problemas matemáticos. Lo que empezó como un experimento se transformó en su trabajo principal.
Su contenido se volvió popular porque logra algo que muchos docentes buscan: explicar conceptos difíciles con ejemplos simples y un tono cercano.
Matemática con tono de show
Shortrede suele decir que su forma de enseñar tiene algo de teatro. Esa experiencia lo ayuda a captar la atención de quienes miran sus videos.
En lugar de repetir definiciones, construye pequeñas escenas donde la matemática aparece en situaciones cotidianas. Los chistes y el ritmo narrativo ayudan a sostener la atención, incluso en problemas largos.
Esa mezcla genera una reacción común entre sus seguidores: estudiantes que descubren que pueden entender temas que antes evitaban.
Un fenómeno que llegó al exterior
El alcance de sus videos superó las fronteras argentinas. Sus contenidos circulan entre estudiantes de distintos países de América Latina y España.
Ese impacto lo llevó a participar como expositor en Math Rocks, un festival internacional de divulgación matemática que se realiza en Ciudad de México. Allí comparte escenario con científicos y divulgadores reconocidos.
El éxito de Shortrede refleja un cambio en la forma en que muchos jóvenes se acercan al conocimiento. Plataformas pensadas para el entretenimiento hoy también funcionan como espacios para aprender.
Sus videos demuestran que un contenido educativo puede captar millones de miradas si logra algo clave: explicar con claridad y conectar con quien está del otro lado de la pantalla.
Entre ecuaciones, chistes y pizarrones improvisados, Fede Shortrede encontró una fórmula que funciona. Y en internet, donde todo dura segundos, logró algo difícil: que miles de jóvenes se queden mirando matemática hasta el final.