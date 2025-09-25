Sólo 10 de cada 100 estudiantes argentinos terminan la secundaria en tiempo y forma

Un informe de Argentinos por la Educación analiza la cohorte que comenzó primer grado en 2013 y llegó al último año de la secundaria en 2024. Los resultados nacionales muestran que sólo 10 de cada 100 estudiantes completan la secundaria en tiempo y forma, es decir, sin repetir, sin abandonar, y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática.
A nivel nacional, 63 de cada 100 estudiantes llegan al último año en el tiempo esperado, lo que indica mejoras en la trayectoria escolar respecto de cohortes anteriores. En 19 de las 24 jurisdicciones, más alumnos alcanzan el último año a la edad que corresponde, destacándose Santa Cruz (87%), Tierra del Fuego (82%) y Río Negro (75%).
En Tucumán, esta tendencia también se nota: la proporción de estudiantes que llegan al final de la secundaria en tiempo teórico esperado aumentó 12 puntos porcentuales respecto de la cohorte 2011-2022, a la par de Corrientes. Esto significa que más jóvenes completan su escolaridad sin repetir ni abandonar.
Aprendizajes: Lengua se mantiene, Matemática preocupa
Si bien la trayectoria escolar mejora, los resultados de aprendizaje muestran desafíos.
Lengua: el 57% de los estudiantes tucumanos alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado en 2022, y ese porcentaje se mantuvo igual en 2024.
Matemática: el panorama es más complejo en esta asignatura dado que en 2022 sólo el 16% de los alumnos había tenido desempeño satisfactorio o avanzado. En 2024, ese segmento bajó al 12%.
A nivel nacional, la situación es similar: mientras Lengua muestra ligeras mejoras, Matemática evidencia retrocesos, con caídas promedio de 5,5 puntos entre 2022 y 2024.
Desigualdad y nivel socioeconómico
El informe confirma que el contexto socioeconómico influye directamente en los resultados. En Tucumán, el 50,23% de los estudiantes pertenece a los dos quintiles más bajos, lo que explica en parte los desafíos en Matemática y los niveles generales de aprendizaje. Provincias con mayor proporción de estudiantes en quintiles altos, como CABA, exhiben mejores índices de resultados escolares.
Aunque cada vez más estudiantes llegan al último año en tiempo, el reto principal es que lo hagan con los aprendizajes necesarios para continuar estudios o insertarse en el mundo laboral. Especialistas señalan la importancia de fortalecer la enseñanza de Matemática y de crear estrategias inclusivas que no dependan de recursos adicionales de las familias.
Tucumán muestra señales positivas en trayectoria, pero la caída en Matemática deja claro que todavía hay mucho por hacer para que todos los jóvenes terminen la secundaria con las competencias esenciales.