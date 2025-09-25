Sólo 10 de cada 100 estudiantes argentinos terminan la secundaria en tiempo y forma

Un informe de Argentinos por la Educación analiza la cohorte que comenzó primer grado en 2013 y llegó al último año de la secundaria en 2024. Los resultados nacionales muestran que sólo 10 de cada 100 estudiantes completan la secundaria en tiempo y forma, es decir, sin repetir, sin abandonar, y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática.