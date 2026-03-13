Glaucoma, el “ladrón silencioso” de la vista

La Campaña Nacional de Detección del Glaucoma se realiza hoy en distintos puntos de la capital tucumana con controles gratuitos para la población. Una de las sedes es la Clínica de Ojos MCO, ubicada en Crisóstomo Álvarez 84, donde el oftalmólogo Raúl Aguilar atiende a los pacientes por orden de llegada hasta las 17.30.
La iniciativa forma parte de una campaña nacional destinada a promover el diagnóstico temprano de una enfermedad ocular que puede provocar pérdida irreversible de la visión.
Detección temprana
El doctor Raúl Aguilar, oftalmólogo y director médico de la Clínica de Ojos MCO, explicó que el glaucoma afecta al nervio óptico.
“El glaucoma es una lesión del nervio óptico”, explicó. “Para entenderlo de manera simple, el nervio óptico es como el cable que lleva la información visual desde el ojo hasta el cerebro. Es el encargado de la comunicación entre ambos. En el glaucoma ese nervio se va dañando progresivamente”, detalló.
El especialista indicó que, en la mayoría de los casos, el daño avanza desde la periferia hacia el centro del campo visual y que, por lo general, no presenta síntomas en las primeras etapas. “Generalmente no da síntomas hasta estadios avanzados. Por eso es tan importante realizar controles, incluso cuando no sentimos molestias”, señaló.
Aguilar remarcó que los controles son especialmente importantes para los pacientes de riesgo. “Se considera pacientes de riesgo a las personas mayores de 40 años, ya que la incidencia del glaucoma aumenta exponencialmente con la edad. También quienes tienen antecedentes familiares o registros de presión intraocular elevada”, precisó.
Síntomas y diagnóstico
La doctora Nadia Anabalón, oftalmóloga de la clínica, explicó que la enfermedad suele avanzar sin manifestaciones evidentes.
“Por lo general, la enfermedad no da síntomas. Recién aparecen cuando ya hay complicaciones. Por eso los controles oftalmológicos permiten evaluar cómo está estructuralmente el nervio óptico y medir la presión ocular en el consultorio”, indicó.
Cuando la enfermedad se encuentra en una etapa avanzada aparecen alteraciones en la visión. “Se va perdiendo el campo visual y la visión se vuelve más estrecha, como si se mirara a través de un túnel”, describió Aguilar. “Eso afecta la capacidad de manejar, bajar escaleras o reaccionar ante lo que ocurre alrededor”, agregó.
El especialista aclaró que esos síntomas corresponden al glaucoma crónico de ángulo abierto, el tipo más frecuente. “Existe otra forma llamada glaucoma agudo, que sí produce síntomas. En esos casos el paciente siente dolor en el ojo porque la presión ocular aumenta rápidamente”, explicó.
Según estimaciones médicas, cerca del 50% de las personas con glaucoma no saben que lo padecen. “Por eso son tan importantes las campañas de detección”, subrayó.
Controles gratuitos
Anabalón explicó que durante la jornada se realizan controles gratuitos para quienes se acerquen al centro de atención. “Los pacientes se registran, se evalúa el nervio óptico y se mide la presión ocular. Si detectamos alguna alteración, se los cita nuevamente para realizar estudios más profundos y confirmar el diagnóstico”, detalló.
Hasta el momento, en la clínica se atendieron 24 personas y los especialistas esperan que más pacientes participen durante la jornada.
En Argentina, la prevalencia del glaucoma se estima entre el 3% y el 4% de la población. “Se calcula que alrededor de un millón de personas lo tienen”, indicó Aguilar. “A los 40 años la incidencia es de un caso cada 100 personas, mientras que después de los 70 años uno de cada ocho puede padecerlo”, agregó.
Los especialistas advirtieron además que muchas personas no realizan controles oftalmológicos periódicos. “Muchos pacientes compran anteojos en farmacias o en la calle sin consultar a un oftalmólogo. Sin embargo, la evaluación del nervio óptico y la medición de la presión ocular solo se realizan en el consultorio”, explicó Anabalón.
El glaucoma es considerado la segunda causa de ceguera en el mundo. Aguilar recordó que el daño que produce es irreversible. “Todo lo que se daña no se recupera. Si la enfermedad llega a producir ceguera, esa pérdida visual es permanente. Es la segunda causa de ceguera en el mundo, después de la catarata. La diferencia es que la catarata tiene solución, mientras que el glaucoma tiene tratamiento para frenar su avance, pero no para revertir el daño”, explicó.
Campaña nacional
Ayer se conmemoró el Día Mundial del Glaucoma, una fecha destinada a concientizar sobre esta enfermedad ocular, conocida como el “ladrón silencioso de la vista”.
El Consejo Argentino de Oftalmología organiza la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma desde 1997. En la actualidad coordinan esta iniciativa los doctores María Angélica Moussalli, Alejo Peyret, Daniel Grigera y Javier Casiraghi. La campaña se realiza cada año durante el mes de marzo y se desarrolla durante una jornada completa en centros de atención ubicados en distintas provincias del país.
Durante la jornada se efectúan controles de presión intraocular y exámenes de la papila del nervio óptico a todos los pacientes que se presentan en los centros de atención.
La campaña tiene como objetivos detectar personas con alteraciones compatibles con glaucoma, derivarlas a su oftalmólogo o a su médico de cabecera para un tratamiento posterior y registrar los datos obtenidos para permitir un análisis estadístico global que sirva como guía para futuras acciones de salud pública.
Factores de riesgo y prevención
El glaucoma es una enfermedad ocular que genera daños irreversibles en la visión y que en sus comienzos suele desarrollarse sin síntomas. Por esa razón se lo conoce como el “ladrón silencioso de la visión”.
Puede afectar a cualquier persona, aunque existen factores que aumentan el riesgo. Entre ellos se encuentran la edad mayor de 40 años, los antecedentes familiares de glaucoma, el uso actual o previo de corticoides en cualquier formato y los antecedentes de traumatismos oculares.
Los especialistas señalan que existen tratamientos eficaces para detener la evolución de la enfermedad. Recomiendan realizar controles oftalmológicos periódicos y consultar ante la presencia de síntomas o cambios en la visión. Una consulta anual con el médico oftalmólogo permite descartar patologías visuales y detectar a tiempo enfermedades como el glaucoma.