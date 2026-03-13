Glaucoma, el “ladrón silencioso” de la vista

El glaucoma es considerado la segunda causa de ceguera en el mundo. Aguilar recordó que el daño que produce es irreversible. “Todo lo que se daña no se recupera. Si la enfermedad llega a producir ceguera, esa pérdida visual es permanente. Es la segunda causa de ceguera en el mundo, después de la catarata. La diferencia es que la catarata tiene solución, mientras que el glaucoma tiene tratamiento para frenar su avance, pero no para revertir el daño”, explicó.