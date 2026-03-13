Temporal en Tucumán: Nación envió insumos equivalentes a cinco camiones al Gobierno

El Ministerio de Capital Humano de la Nación puso a disposición del Gobierno provincial insumos para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones.
La Agencia Federal de Emergencias (AFE) confirmó el envío a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detallaron que se trata de materiales e insumos que habían sido previamente incautados por la Aduana y que ahora fueron destinados a tareas de asistencia social.
Capital Humano puso a disposición insumos entregados por la Aduana "equivalentes a cinco camiones, para la asistencia de las familias", señalaron en el organismo nacional.
Según indicaron, estos recursos ya se encuentran disponibles para que la provincia los retire y utilice en el marco de los operativos de ayuda y contención a las familias que más lo necesitan.
En el Gobierno nacional remarcaron en un comunicado que el objetivo es reforzar la asistencia en el territorio y acompañar a las provincias en situaciones de emergencia, articulando con distintos organismos del Estado para agilizar la llegada de ayuda a los afectados.
Relevamiento
También se informó que Gendarmería Nacional realiza patrullajes preventivos, tareas de seguridad vial y presencia territorial en las zonas afectadas.
Por su parte, Vialidad Nacional ejecuta trabajos de emergencia en
- Ruta Nacional 38: Transitable San José de la Cocha: extracción de sedimentos en acceso al puente San Ignacio producto del desborde del mismo. Las tareas se desarrollan en calzada y banquinas. En la misma localidad se continúa con las tareas de relleno en alcantarilla erosionada producto del traspaso de agua sobre calzada que afectara la zona aguas abajo de la misma.
- Ruta Nacional Ex 34 – Transitable con Precaución Circular con precaución por agua en algunos sectores, personal vial trabaja en el aporte de material en calzada.
- Ruta Nacional 157- Corte en La Madrid Monteagudo: finalizó las tareas de destranque de alcantarillas obstruidas por sedimentos y ramas arrastradas por la corriente en sectores que registraron inundaciones.
Otros sectores
Según el monitoreo realizado junto a las fuerzas en territorio, informamos la siguiente actualización de anegamientos y evacuados: En la ciudad de Banda de Río Salí fueron evacuadas setenta familias por la crecida del Río Salí. Los mismos fueron trasladados a la Escuela Tiburcio Padilla.
En La Madrid, el jueves 12 de marzo, la policía provincial logró rescatar a 10 personas.
Continúa la asistencia de doscientas familias sobre RN 157 y RP 302. En el día de la fecha seguirán con la construcción de un puente alternativo en la zona.
También sigue la asistencia de familias en distintas ciudades y localidades: Taco Ralo, Leales y Alberdi, Monteagudo, Simoca, Florida, Rodeo Grande, Comuna de Los Mendoza, Chicligasta y Sol de Mayo.
Rutas nacionales
RN 157 (Monteagudo – La Madrid): Intransitable.
RN 38: Tránsito habilitado (Puesto Nuevo).
RN 9, Km 65 (La Florida): Corte parcial.
RN Ex 34 (Garmendia): Corte total.
RN 34, RN 40 y RN 65: Transitables con precaución.
Rutas provinciales
RP 321 (García Fernández): Precaución por agua en calzada (Desborde Río Lules).
RP 306 (Nueva España - Los Gómez): Precaución por erosión en cunetas.
RP 326 (Buenavista - Simoca): Precaución por erosión en cabecera de puente (Río del Estero).
RP 310 (Río Nío - Alto de Medina): Tránsito liberado con precaución.
RP 320: Tres (3) cortes intencionales para drenaje; intransitable.
RP 323: Habilitada.
RP 334: Corte total entre Taco Ralo y La Cocha.
RP 354 (Los Quemado – Mixta): Interrumpida por erosión de calzada.
RP 307: Circular con precaución (Acheral – Amaicha).
RP 311 (km 12 a 38): Interrumpida por derrumbes y tendido eléctrico.
RP 336 (km 3): Corte por acumulación de agua.
RP 341 (km 41): Solo peatones y motocicletas.
RP 304, 317, 322, 327, 331, 338, 342 y 345: Anegamientos y cortes parciales.
“Trabajan en el lugar: COE (Centro de Operaciones de Emergencias) Provincial, Defensa Civil, Policía de Tucumán, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y Provincial”, finalizó el informe oficial de la AFE.