Temporal en Tucumán: Nación envió insumos equivalentes a cinco camiones al Gobierno

- Ruta Nacional 38: Transitable San José de la Cocha: extracción de sedimentos en acceso al puente San Ignacio producto del desborde del mismo. Las tareas se desarrollan en calzada y banquinas. En la misma localidad se continúa con las tareas de relleno en alcantarilla erosionada producto del traspaso de agua sobre calzada que afectara la zona aguas abajo de la misma.