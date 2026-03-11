Imputaron a un hombre por simular ser médico y emitir recetas falsas en Tucumán

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre de 41 años acusado de hacerse pasar por médico y emitir recetas médicas sin contar con título habilitante. La investigación sostiene que el sospechoso ofrecía prescripciones a vecinos a cambio de dinero.
La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo este miércoles 11 de marzo, a requerimiento de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por el fiscal Diego López Ávila. En representación de la fiscalía intervino el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, quien atribuyó al imputado ser presunto autor de diversos delitos.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva por el plazo de 40 días con el objetivo de resguardar el normal desarrollo de la investigación. No obstante, tras escuchar a las partes, la jueza interviniente resolvió no hacer lugar al pedido y dispuso la imposición de medidas de coerción de menor intensidad, que deberán cumplirse durante el tiempo que dure la investigación.
El hecho
De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la fiscalía, el 10 de marzo de 2026, alrededor de las 8.30, el acusado se encontraba en inmediaciones de avenida Coronel Suárez y avenida Martín Berho, a la altura del CAPS. Carlos Cattaneo, en esta ciudad.
En ese contexto, se hacía pasar falsamente por médico y ofrecía a vecinos del lugar recetas médicas a cambio de dinero.
Según la investigación, el imputado tenía en su poder una bolsa plástica que contenía diversos elementos vinculados con la maniobra investigada. Entre ellos se hallaban un cuaderno con anotaciones, un certificado de discapacidad a nombre de una mujer, dos recetarios con las siglas “IMC” preimpresas en el encabezado con un sello que consignaba el nombre “Dr. Diego Metrel”, 22 recetarios médicos del Sanatorio 9 de Julio (GYO 9 Centro de la Mujer 9 de Julio) en blanco y dos certificados médicos.
Asimismo, entre los documentos se encontraron prescripciones de psicofármacos, como Alprazolam, tanto a nombre del propio acusado como de terceros, pese a que no es un profesional habilitado para ejercer la medicina ni para realizar este tipo de prescripciones.
Además, los investigadores constataron que el hombre tenía en su poder un ticket emitido por la Farmacia Nuestra Señora del Valle y un sello automático con la inscripción.
De acuerdo con la investigación, el profesional consignado en el sello no existe, lo que evidenciaría que el elemento habría sido fabricado con el fin de usurpar señales de identificación de la autoridad sanitaria y otorgar una falsa apariencia de legalidad a las recetas emitidas, simulando una habilitación profesional inexistente.
Asimismo, se investiga que en una fecha y hora aún no determinadas, el imputado habría utilizado uno de estos recetarios apócrifos para presentarlo en la Farmacia Nuestra Señora del Valle y adquirir un medicamento, cuya identificación aún se encuentra bajo investigación.
Calificación legal provisoria
El Ministerio Fiscal calificó provisoriamente la conducta como usurpación de título, falsificación de sellos, timbres y marcas, ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de instrumento privado y utilización de documento falso, todo ello en concurso real de delitos y en calidad de autor.