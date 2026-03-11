Imputaron a un hombre por simular ser médico y emitir recetas falsas en Tucumán

Según la investigación, el imputado tenía en su poder una bolsa plástica que contenía diversos elementos vinculados con la maniobra investigada. Entre ellos se hallaban un cuaderno con anotaciones, un certificado de discapacidad a nombre de una mujer, dos recetarios con las siglas “IMC” preimpresas en el encabezado con un sello que consignaba el nombre “Dr. Diego Metrel”, 22 recetarios médicos del Sanatorio 9 de Julio (GYO 9 Centro de la Mujer 9 de Julio) en blanco y dos certificados médicos.