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Feng Shui: para qué sirve poner un limón con sal en la puerta de entrada y cuándo hacerlo

Un ritual casero que combina dos ingredientes comunes y que puede ayudar a mejorar el ambiente desde el primer punto de contacto con la casa.

Limón con sal detrás de la puerta: beneficios para la energía y el ambiente del hogar Limón con sal detrás de la puerta: beneficios para la energía y el ambiente del hogar TN
Hace 5 Hs

Un gesto simple, casi imperceptible, puede esconder un significado mucho más profundo de lo que parece. En los últimos años, la costumbre de colocar un limón con sal detrás de la puerta de entrada despertó curiosidad y se volvió tendencia entre quienes buscan armonizar su hogar a través de prácticas energéticas.

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Esta tradición, recomendada dentro del Feng Shui, se relaciona con la idea de bloquear las energías negativas y favorecer el bienestar en los espacios. Aunque para algunos se trata de un ritual simbólico, otros lo adoptan como una forma concreta de generar cambios en el ambiente cotidiano.

Limón y sal en la entrada del hogar: significado, beneficios y momento ideal

Colocar un limón con sal en la entrada del hogar es una práctica que combina beneficios prácticos y simbólicos. Ambos ingredientes cuentan con propiedades que ayudan a absorber olores, reducir la humedad y aliviar la sensación de aire viciado en espacios de circulación frecuente. Situados cerca de la puerta, actúan como un recurso natural que favorece un entorno más fresco y confortable.

El limón aporta un aroma cítrico capaz de neutralizar los olores que provienen del exterior, mientras que la sal, por su capacidad de captar la humedad, resulta especialmente útil en lugares donde se acumula olor a calzado o polvo. 

En el Feng Shui, esta combinación también se considera un elemento de limpieza energética, ya que se cree que ayuda a retener la energía densa que puede ingresar desde la calle. Por esta razón, muchos expertos recomiendan colocarlo en los accesos, donde se produce el contacto entre el afuera y el interior del hogar. 

Así, el limón con sal se presenta como una solución accesible, natural y eficaz para mejorar el ambiente sin utilizar aerosoles, esencias artificiales ni dispositivos tecnológicos.

Limón con sal detrás de la puerta: beneficios para la energía y el ambiente del hogar

Entre los beneficios atribuidos a colocar un limón con sal detrás de la puerta se destaca su capacidad para absorber la humedad, lo que ayuda a disminuir los malos olores y la sensación de aire viciado. El limón, por su parte, aporta un aroma fresco que contribuye a purificar el ambiente y mejorar la calidad del aire.

En el marco del Feng Shui, esta práctica se vincula con la idea de crear una barrera energética que impida el ingreso de vibraciones negativas desde el exterior. Asimismo, la sal limita el desarrollo de bacterias y hongos en espacios húmedos, y la armonización de la entrada influye positivamente en la sensación general de orden y bienestar en el hogar.

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