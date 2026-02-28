Los colores de la suerte según el Feng Shui: así deberías pintar tu casa este 2026

"El color negro tiene la capacidad de mostrarnos mucho, sólo tenemos que aprender a mirar", señaló la especialista en filosofía oriental Corina Mendoza. Para aplicarlo sin que absorba la luz del ambiente, lo ideal es usarlo en una pared de acento, en un sofá o en objetos decorativos como macetas y lámparas, aportando firmeza y protección al hogar.