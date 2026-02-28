Los colores de la suerte según el Feng Shui: así deberías pintar tu casa este 2026

El inicio de un nuevo ciclo siempre nos invita a renovar las energías, y nuestro hogar es el escenario principal donde esa magia ocurre. Para el 2026, el Feng Shui nos propone una paleta de colores que, lejos de la estridencia, busca darnos la fuerza y la constancia necesarias para enfrentar los desafíos cotidianos.
Según un artículo del medio esoecializado Architectural Digest, los tonos que marcarán la tendencia no son necesariamente brillantes, sino que representan cualidades que solemos perder por el cansancio de la rutina. La clave estará en transformar nuestros espacios en refugios equilibrados para recibir nuevos proyectos.
El poder del color negro y el azul para el Feng Shui
Aunque muchas veces se lo asocia con la oscuridad, el negro es uno de los grandes protagonistas para el año. Para esta disciplina milenaria, representa elegancia, misterio y, sobre todo, equilibrio. Es un color que nos invita a mirar correctamente para encontrar la calma en medio del caos.
"El color negro tiene la capacidad de mostrarnos mucho, sólo tenemos que aprender a mirar", señaló la especialista en filosofía oriental Corina Mendoza. Para aplicarlo sin que absorba la luz del ambiente, lo ideal es usarlo en una pared de acento, en un sofá o en objetos decorativos como macetas y lámparas, aportando firmeza y protección al hogar.
El agua y la naturaleza como destacados del Feng Shui
El azul agua es otro aliado indispensable para el 2026. Este tono está directamente relacionado con el movimiento y la fluidez. En el plano profesional, su uso estratégico puede ayudar significativamente al desarrollo de la carrera y a dar esa comodidad emocional que tanto buscamos al llegar a casa.
Para potenciar su efecto, lo recomendable es combinarlo con elementos de madera o plantas verdes. De esta manera, se logra que el espacio "respire" y la energía fluya sin estancarse. Es el tono ideal para equilibrar la energía yang del año y permitir que las emociones se transformen de manera positiva.
Claridad mental con el blanco y el gris, según el Feng Shui
El blanco, en su versión más cálida, será el símbolo de la estabilidad. Al pertenecer al elemento metal, este color aporta el enfoque necesario para reiniciar hábitos o metas que quedaron pendientes. Funciona como un "lienzo limpio" que permite que la energía se renueve constantemente sin enfriar el ambiente.
"El color blanco augura un 2026 estable", explicó Mendoza. La sugerencia es utilizarlo en dormitorios o rincones de lectura, complementándolo con texturas suaves y flores frescas para evitar que el espacio se sienta vacío o distante.
El equilibrio para el Feng Shui del gris y el brillo plateado
Por su parte, el gris llega como un recordatorio amistoso para evaluar antes de actuar. Es el color del profesionalismo y la reflexión, ideal para oficinas o zonas de estudio donde se requiere planificar sin ansiedad. Para que no resulte monótono, se puede combinar con fibras naturales que le den vida.
Finalmente, el plateado aparece como una herramienta de protección y sofisticación. Al ser un matiz del metal, ayuda a capturar la luz y abrir el corazón del hogar a nuevas oportunidades. Colocar detalles plateados en la entrada o en los pasillos permite que la energía se clarifique de forma constante, funcionando como una puerta hacia la claridad.