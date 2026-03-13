Invicto, con confianza y un ataque que responde: así llega Nueva Chicago, el próximo rival de San Martín

San Martín llega a la cita de este domingo con cinco puntos en tres partidos, después de un arranque que dejó una igualdad, un triunfo valioso como visitante frente a Almagro y el 2-2 contra Maipú en La Ciudadela. Pero más allá de la tabla, lo que encendió la alarma fue la forma. Ante el conjunto mendocino, el equipo regaló gran parte del primer tiempo, se mostró impreciso en la mitad de la cancha y recién reaccionó cuando Yllana movió el banco. El ingreso de Kevin López le dio más claridad a la circulación, mientras que Lautaro Ovando cambió el partido con su doblete. Esa secuencia dejó una enseñanza que ahora vuelve a escena: si San Martín quiere pelear arriba, no puede seguir dependiendo sólo de su capacidad de reacción.