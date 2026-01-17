Irán: jóvenes y mujeres que lideran las protestas bajo una represión creciente

Irán atraviesa una de las crisis sociales más violentas de su historia reciente y los jóvenes están en el centro de la escena. Menores de 30 años, muchos de ellos adolescentes, encabezan las protestas que desde fines de diciembre sacuden Teherán y decenas de ciudades del país, enfrentando una represión que deja miles de detenidos y un alto costo en vidas humanas.