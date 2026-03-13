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"Estás roto moralmente": Mariano Soso explotó contra el árbitro tras el polémico penal del VAR

Tras el empate ante Central Córdoba, el DT de Defensa y Justicia increpó a Brian Ferreyra por el penal sancionado a instancias del VAR. "No tenés dignidad, están empañando el fútbol argentino", sentenció el entrenador en un cierre de partido escandaloso.

BRONCA. Mariano Soso explotó en la salida de los vestuarios contra el arbitraje de Brian Ferreyra. BRONCA. Mariano Soso explotó en la salida de los vestuarios contra el arbitraje de Brian Ferreyra.
Hace 1 Hs

La polémica se instaló en Florencio Varela y rápidamente escaló hasta convertirse en un sismo institucional en la Liga Profesional. El empate 1-1 entre Defensa y Justicia y Central Córdoba por el torneo Apertura quedó en segundo plano tras el estallido de furia de Mariano Soso. El entrenador del "Halcón" no solo cuestionó un fallo arbitral; fue directo a la yugular de la integridad de Brian Ferreyra con palabras que resonaron en cada rincón del estadio.

Todo se desencadenó a los 27 minutos del segundo tiempo. Un pase largo de Alejandro Maciel buscó a Michael Santos, quien cayó tras un cruce de Emiliano Amor. El defensor local se adueñó de la pelota y el juego continuó casi un minuto más, hasta que el esférico salió del campo. Fue allí cuando el VAR, comandado por Gastón Monzón Brizuela, llamó a Ferreyra para revisar la acción.

Tras una eterna observación frente a la pantalla, el juez determinó que Amor había pisado a Santos -pese a la evidente falta de intención- y cobró penal. El propio Santos canjeó la pena máxima por gol, sellando un empate que privó a Defensa de escalar en una tabla donde pelea palmo a palmo con Boca y San Lorenzo.

"No tenés dignidad"

Lo que siguió al pitazo final fue una escena cinematográfica y cargada de veneno. Soso, un técnico habitualmente medido y de léxico cuidado, enfrentó cara a cara a Ferreyra. El reclamo no fue táctico, fue humano.

"Están empañando el fútbol argentino, viejo, date cuenta. ¿Cómo podés dormir después? No tenés dignidad, no podés pasar porque sos indigno", disparó el ex DT de San Lorenzo ante la mirada imperturbable del colegiado. El monólogo de Soso, captado por las cámaras, subió de tono al involucrar el entorno del árbitro: "¿Qué le pasa a tu familia? ¿Qué le pasa a tu gente? Eso preguntate, eso es lo más jodido de todo".

Sin embargo, el golpe final fue el más punzante. Mientras Ferreyra intentaba sostenerle la vista, Soso sentenció: "Lo roto que estás moralmente, estás quebrado. No me sostengas la mirada porque no la podés sostener. Estás quebrado".

Un empate que castiga al "Halcón"

Más allá del escándalo, el resultado es un golpe duro para las aspiraciones de Defensa y Justicia. Con este 1-1, el equipo de Varela quedó estancado en el octavo puesto con 13 unidades. Si bien comparte puntaje con el "Xeneize" y el "Ciclón", su diferencia de gol (0) lo deja relegado frente al +4 de Boca y el +2 de San Lorenzo.

Para el fútbol argentino, la frase de Soso queda picando como una denuncia que trasciende un simple penal: es el grito de un protagonista que siente que el sistema, más allá de la tecnología, ha perdido su brújula moral.

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