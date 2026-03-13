"Estás roto moralmente": Mariano Soso explotó contra el árbitro tras el polémico penal del VAR

La polémica se instaló en Florencio Varela y rápidamente escaló hasta convertirse en un sismo institucional en la Liga Profesional. El empate 1-1 entre Defensa y Justicia y Central Córdoba por el torneo Apertura quedó en segundo plano tras el estallido de furia de Mariano Soso. El entrenador del "Halcón" no solo cuestionó un fallo arbitral; fue directo a la yugular de la integridad de Brian Ferreyra con palabras que resonaron en cada rincón del estadio.