"Yo no le pedí que pateara": Eduardo Coudet debutó con triunfo en River y aclaró la polémica del penal

Uno de los momentos más comentados del encuentro fue el primer penal para River. Ante la consulta sobre quién decidió que lo ejecutara Juan Fernando Quintero, Coudet fue claro. “Yo no pedí que Juanfer patee. Eso lo deciden los jugadores según cómo se sienten. Juan podría haber sido egoísta y buscar la revancha, pero le dijo a Montiel que lo pateara. Eso habla del compañerismo”, sostuvo.