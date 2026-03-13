"Yo no le pedí que pateara": Eduardo Coudet debutó con triunfo en River y aclaró la polémica del penal

El ciclo de Eduardo Coudet en River comenzó con una victoria. El “Millonario” venció 2-1 a Huracán en Parque Patricios en un partido intenso, con tres penales y dos expulsiones, y el entrenador dejó sus primeras sensaciones en conferencia de prensa tras el encuentro.
En su análisis inicial, el “Chacho” destacó la intención de su equipo de asumir el protagonismo. “Me gustó la intención de querer jugar y tener la pelota. En el análisis rápido generamos situaciones y fuimos justos ganadores, aunque siempre hay cosas para mejorar”, señaló.
El DT remarcó que sostener la idea de juego fue una de las premisas centrales del partido, incluso ante un rival y en un escenario exigente. “No era una cancha ni un rival fácil. Cuando salta líneas genera peligro con la segunda pelota. Lo habíamos hablado y pase lo que pase había que mantener la idea”, explicó.
Uno de los momentos más comentados del encuentro fue el primer penal para River. Ante la consulta sobre quién decidió que lo ejecutara Juan Fernando Quintero, Coudet fue claro. “Yo no pedí que Juanfer patee. Eso lo deciden los jugadores según cómo se sienten. Juan podría haber sido egoísta y buscar la revancha, pero le dijo a Montiel que lo pateara. Eso habla del compañerismo”, sostuvo.
También se refirió al penal sancionado para Huracán, una jugada que generó protestas del banco visitante. “Ni vi la jugada. Cuando te cobran un penal en contra protestás como cualquiera, pero sin pasarme. Hace mucho que no me echan, eso lo mejoré bastante”, comentó con una sonrisa.
Más allá del resultado, el entrenador insistió en que el equipo todavía está en proceso de adaptación a su idea. “Es muy difícil en una semana. No podés llenar de conceptos a los jugadores porque los mareás. Es de a poco y vamos a ir creciendo”, aseguró.
En ese sentido, destacó el rendimiento de Kendry Páez, una de las sorpresas en la formación titular. “Lo vi muy bien desde el juego y la actitud. Tenemos jugadores de buen pie, pero también necesitamos que sean físicos. Su presencia tiene que ver con recuperar el juego y que el equipo se asocie más”, explicó.
Coudet también habló del estado del plantel, que venía golpeado por los resultados. Según dijo, encontró un grupo predispuesto a revertir la situación. “Es un grupo muy sano, trabajador y con ganas de cambiar las cosas. Soy bastante exigente en el día a día y respondieron muy bien”, afirmó.
El técnico reconoció que sus primeros días en el club fueron vertiginosos. “Fue una semana intensa. En mi cabeza parece que pasó un mes, pero recién llegué. Vamos a seguir mejorando y entendiéndonos con los jugadores”, expresó.
Incluso apeló a su habitual tono descontracturado para describir el ritmo de trabajo desde su llegada. “La semana fue una cag... a palos importante, pero tengo mucha energía y no me voy a cansar”, dijo.
El triunfo en Parque Patricios marcó el primer paso del nuevo ciclo en River. Para Coudet, más allá del resultado, el objetivo inmediato será sostener la idea y recuperar la confianza del equipo y de los hinchas. “Tenemos que seguir trabajando para que el equipo juegue cada vez mejor”, concluyó.