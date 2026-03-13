"Chacho" Coudet contó por qué decidió alejarse de las redes sociales tras llegar a River

Eduardo Coudet tuvo un debut exitoso como entrenador de River tras la victoria 2-1 frente a Huracán en Parque Patricios. En su primera conferencia de prensa, además del análisis futbolístico, el técnico dejó una curiosa confesión sobre su relación con las redes sociales.
Con su estilo relajado y algunas bromas que distendieron el ambiente, el “Chacho” explicó que decidió apartarse de las plataformas digitales para concentrarse en su trabajo como entrenador. Según contó, esa decisión se fue profundizando con el paso del tiempo, especialmente durante su etapa fuera del país.
“Del fútbol argentino uno nunca se va, no me perdí ni una fecha cuando me fui. Pero cuando dejo un club me gusta hacer silencio porque hay otra gente trabajando y no me gusta opinar desde afuera”, explicó el entrenador.
En esa línea, aseguró que eligió mantenerse al margen del debate permanente que suele generarse en redes sociales. “Desaparecí un poco desde la opinión y la participación, me volví más planta en ese sentido. Estoy afuera de las redes sociales y del consumo de todo tipo”, señaló.
Para Coudet, ese distanciamiento también le permite trabajar con mayor naturalidad. “Eso a uno lo hace más natural, te hace estar sin prejuicios de nada”, sostuvo.
Incluso reveló una decisión que tomó justo antes de regresar a la Argentina para asumir en River. “Lo único que tenía era TikTok y lo borré cuando me subí al avión para venir acá, así que no me entero de nada”, contó entre risas.
De esta manera, el entrenador dejó en claro que su prioridad en esta nueva etapa será enfocarse plenamente en el día a día del equipo. “Simplemente trabajar y respetar los lugares”, resumió.