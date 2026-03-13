Secciones
La escena que protagonizó Colapinto en el GP de China y que hizo correr a los mecánicos de Alpine

El argentino sufrió un inconveniente en la práctica libre en Shanghái y protagonizó una curiosa escena en el pit lane.

Hace 2 Hs

Franco Colapinto tuvo una jornada con complicaciones en el inicio del Gran Premio de China de Fórmula 1. Durante la única práctica libre disputada en el circuito de Shanghái, el piloto argentino vivió una situación inesperada cuando su monoplaza de Alpine se detuvo en plena calle de boxes.

El episodio ocurrió a falta de 15 minutos para el final de la sesión. Colapinto ingresó al pit lane para cambiar los neumáticos y preparar una simulación de clasificación, pero el auto se apagó a pocos metros del box del equipo y quedó detenido durante varios segundos.

La escena generó un momento inusual en la Fórmula 1: los mecánicos de Alpine, que se encontraban al fondo de los boxes, comenzaron a correr por todo el pit lane para asistir al argentino y retirar el monoplaza que había quedado atravesado.

Una escena curiosa en los pits

Antes de que el equipo pudiera llegar hasta el coche, el auto volvió a encender y Colapinto logró avanzar por sus propios medios hasta el box. Cuando llegó, los mecánicos todavía estaban corriendo hacia el lugar donde se había detenido el monoplaza, lo que generó una curiosa imagen que incluso fue destacada por la propia Fórmula 1 en redes sociales.

Más allá del inconveniente, el argentino pudo completar la sesión y giró con normalidad. En la práctica libre terminó 15°, mientras que en la clasificación para la Sprint quedó 16°, lejos de su compañero Pierre Gasly, que logró avanzar hasta la séptima posición.

