La escena que protagonizó Colapinto en el GP de China y que hizo correr a los mecánicos de Alpine

Una escena curiosa en los pits

Antes de que el equipo pudiera llegar hasta el coche, el auto volvió a encender y Colapinto logró avanzar por sus propios medios hasta el box. Cuando llegó, los mecánicos todavía estaban corriendo hacia el lugar donde se había detenido el monoplaza, lo que generó una curiosa imagen que incluso fue destacada por la propia Fórmula 1 en redes sociales.