“Estoy un poco perdido”: Colapinto se mostró frustrado tras la clasificación en el GP de China

El piloto argentino de Alpine terminó 16° en la clasificación para la Sprint del Gran Premio de China y reconoció que le costó adaptarse al circuito de Shanghái.

Hace 19 Min

El Gran Premio de China comenzó con dificultades para Franco Colapinto, que terminó 16° en la clasificación para la carrera Sprint disputada en el Circuito Internacional de Shanghái. El piloto argentino de Alpine no logró encontrar el ritmo del auto y quedó lejos de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Colapinto llegó a la pista china sin experiencia previa y con apenas una sesión de práctica para adaptarse al trazado y trabajar en la puesta a punto del Alpine A526. Ese factor, sumado a la compleja gestión de la energía de la unidad de potencia en la Fórmula 1 actual, complicó su rendimiento durante la jornada.

En la práctica libre había mostrado un desempeño más competitivo: finalizó 15°, a menos de tres décimas de Gasly, que fue décimo. Sin embargo, en la clasificación la diferencia se amplió notablemente: el francés ingresó 7°, mientras que el argentino quedó 16°, con una distancia de 0.922 segundos.

La autocrítica de Colapinto

Tras la sesión, el piloto de 22 años no ocultó su frustración y analizó lo sucedido en diálogo con ESPN. “Estoy un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre, que es un poco la referencia que tengo”, reconoció.

El argentino explicó que esperaba mejorar respecto a la práctica libre, pero no logró dar el salto de rendimiento. “Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista y tenía mucho por mejorar, pero no hice el paso de la práctica a la clasificación”, señaló.

De cara a la Sprint que se disputará el sábado a la medianoche en Argentina, Colapinto aseguró que el equipo tendrá que trabajar intensamente para encontrar respuestas. “Hay que entender qué pasó. Me faltó bastante rendimiento de mi lado del garaje, así que tenemos que analizarlo y volver mejor mañana”, concluyó. 

