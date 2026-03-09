Franco Colapinto llegó a China con un sombrero de Boca y revolucionó a los fanáticos en Shanghái

El detalle del sombrero azul y oro no fue casual. En los últimos meses, el argentino reforzó varias veces su identidad futbolera. Incluso antes de su debut en la temporada 2026 en el circuito de Albert Park, en Melbourne, había llegado al paddock con una gorra de Boca, compartió mate con periodistas y habló con entusiasmo sobre el inicio del campeonato.