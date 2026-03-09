Secciones
DeportesMotores

Franco Colapinto llegó a China con un sombrero de Boca y revolucionó a los fanáticos en Shanghái

El piloto argentino de Alpine aterrizó en Shanghái para disputar el Gran Premio de China y sorprendió con un piluso

Franco Colapinto llegó a China con un sombrero de Boca y revolucionó a los fanáticos en Shanghái
Hace 35 Min

Franco Colapinto ya está en Shanghái para afrontar el Gran Premio de China y, fiel a su estilo, volvió a dejar una imagen que rápidamente conectó con los fanáticos argentinos. El piloto de Alpine apareció en el aeropuerto con un piluso de Boca Juniors, un guiño futbolero que no pasó desapercibido entre los seguidores que lo esperaban.

“Me gusta mucho el fútbol, soy fanático del deporte y especialmente bostero”, había contado el piloto nacido en Pilar, que nunca ocultó su simpatía por el "Xeneize". La escena se repitió en territorio asiático: Colapinto firmó autógrafos, posó para fotos y se mostró distendido con los aficionados que se acercaron a recibirlo tras su llegada desde Australia.

El detalle del sombrero azul y oro no fue casual. En los últimos meses, el argentino reforzó varias veces su identidad futbolera. Incluso antes de su debut en la temporada 2026 en el circuito de Albert Park, en Melbourne, había llegado al paddock con una gorra de Boca, compartió mate con periodistas y habló con entusiasmo sobre el inicio del campeonato.

En una entrevista concedida en diciembre de 2024 a la revista GQ de España, Colapinto ya había resumido sus pasiones fuera del automovilismo: Boca, las empanadas y el mate.

En lo deportivo, el arranque del año no fue sencillo para Alpine. La escudería francesa sumó apenas un punto en Australia gracias al décimo puesto de Pierre Gasly, mientras que el argentino finalizó en el 14° lugar tras una carrera en la que se vio perjudicado por un incidente en pista. 

De todos modos, el asesor del equipo, Flavio Briatore, se mostró optimista. “Sabemos dónde están nuestras limitaciones y seguiremos trabajando para solucionarlas. Estamos deseando afrontar el reto en China”, escribió en sus redes sociales. 

GP de China 

La segunda fecha de la temporada se disputará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el circuito internacional de Shanghái, con formato sprint. Para Colapinto será una nueva oportunidad de seguir sumando experiencia… y de seguir mostrando, incluso a miles de kilómetros de casa, su costado más argentino.

Temas ChinaFórmula 1Franco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo está preparado Franco Colapinto para dominar su nuevo año en la Fórmula 1

Cómo está preparado Franco Colapinto para dominar su nuevo año en la Fórmula 1

Reflejos de oro: la reacción de Russell al ver cómo Colapinto esquivó a Lawson en la largada de Melbourne

Reflejos de oro: la reacción de Russell al ver cómo Colapinto esquivó a Lawson en la largada de Melbourne

“Es difícil saber dónde estamos hasta la clasificación”: el análisis de Franco Colapinto sobre el arranque de la temporada de Fórmula 1

“Es difícil saber dónde estamos hasta la clasificación”: el análisis de Franco Colapinto sobre el arranque de la temporada de Fórmula 1

Cuando me grita, normalmente hay una razón: Franco Colapinto se refirió a la polémica escena con Flavio Briatore en Drive to Survive

"Cuando me grita, normalmente hay una razón": Franco Colapinto se refirió a la polémica escena con Flavio Briatore en Drive to Survive

El error de un mecánico de Alpine en la largada que condicionó la carrera de Colapinto en Melbourne

El error de un mecánico de Alpine en la largada que condicionó la carrera de Colapinto en Melbourne

Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
2

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
3

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
4

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo
5

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle
6

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

Más Noticias
Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Guerra en Medio Oriente: en Tucumán, la comunidad judía sigue con preocupación la escalada

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Comentarios