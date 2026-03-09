Franco Colapinto llegó a China con un sombrero de Boca y revolucionó a los fanáticos en Shanghái

Franco Colapinto ya está en Shanghái para afrontar el Gran Premio de China y, fiel a su estilo, volvió a dejar una imagen que rápidamente conectó con los fanáticos argentinos. El piloto de Alpine apareció en el aeropuerto con un piluso de Boca Juniors, un guiño futbolero que no pasó desapercibido entre los seguidores que lo esperaban.
“Me gusta mucho el fútbol, soy fanático del deporte y especialmente bostero”, había contado el piloto nacido en Pilar, que nunca ocultó su simpatía por el "Xeneize". La escena se repitió en territorio asiático: Colapinto firmó autógrafos, posó para fotos y se mostró distendido con los aficionados que se acercaron a recibirlo tras su llegada desde Australia.
El detalle del sombrero azul y oro no fue casual. En los últimos meses, el argentino reforzó varias veces su identidad futbolera. Incluso antes de su debut en la temporada 2026 en el circuito de Albert Park, en Melbourne, había llegado al paddock con una gorra de Boca, compartió mate con periodistas y habló con entusiasmo sobre el inicio del campeonato.
En una entrevista concedida en diciembre de 2024 a la revista GQ de España, Colapinto ya había resumido sus pasiones fuera del automovilismo: Boca, las empanadas y el mate.
En lo deportivo, el arranque del año no fue sencillo para Alpine. La escudería francesa sumó apenas un punto en Australia gracias al décimo puesto de Pierre Gasly, mientras que el argentino finalizó en el 14° lugar tras una carrera en la que se vio perjudicado por un incidente en pista.
De todos modos, el asesor del equipo, Flavio Briatore, se mostró optimista. “Sabemos dónde están nuestras limitaciones y seguiremos trabajando para solucionarlas. Estamos deseando afrontar el reto en China”, escribió en sus redes sociales.
GP de China
La segunda fecha de la temporada se disputará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el circuito internacional de Shanghái, con formato sprint. Para Colapinto será una nueva oportunidad de seguir sumando experiencia… y de seguir mostrando, incluso a miles de kilómetros de casa, su costado más argentino.