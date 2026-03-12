La tajante frase de Franco Colapinto antes de saltar a escena en el GP de China

Tras un debut en el Gran Premio de Australia que quedó por debajo de las expectativas generadas después de las pruebas de pretemporada en Bahréin, Franco Colapinto y Alpine le apuntan con todo a la segunda fecha del calendario de la Fórmula 1: en Shanghai se correrá el Gran Premio de China, que además tendrá la primera carrera sprint de la temporada.
Antes de salir a pista, el piloto argentino reconoció que el equipo todavía atraviesa una etapa de análisis y adaptación tras la primera competencia del año.
“Todavía hay muchas cosas por entender y aprender”, señaló Colapinto en declaraciones al canal oficial de la Fórmula 1. De todos modos, destacó un aspecto positivo del estreno: haber completado la carrera con ambos autos.
“Fue importante terminar la competencia porque nos permitió recopilar muchos datos. Cada vuelta que damos y cada sesión que completamos sirve para entender mejor el auto”, explicó el piloto de Pilar, que disputa su primera temporada completa en la categoría.
Más allá de ese aprendizaje, el argentino fue autocrítico al evaluar el rendimiento del equipo en Australia.
“No estamos contentos con el ritmo que mostramos. Esperábamos estar más adelante y ahora estamos trabajando para identificar dónde nos falta velocidad”, afirmó.
Colapinto también remarcó que uno de los desafíos actuales es lograr mayor regularidad. “La consistencia es algo que todavía estamos buscando. A veces podés tener una gran largada y en la siguiente cometer errores. Son cosas que necesitamos mejorar”, señaló.
De cara al fin de semana en China, el piloto anticipó que el circuito de Shanghai representará un nuevo reto. “Es una pista muy técnica, con curvas largas y distintos niveles de velocidad. Me parece que la gestión de la energía será clave”, explicó de manera tajante.
Por último, recordó la maniobra con la que evitó un accidente con Liam Lawson en Australia. “Reaccioné muy rápido y eso permitió salvar el auto. Podría haber sido un gran problema, pero por suerte ambos pudimos continuar y terminar la carrera”, concluyó el piloto argentino.