Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del GP de Shanghái
Franco Colapinto avanzó a la segunda fase de la clasificación sprint en China, pero no logró superar la SQ2. El piloto argentino empezará la carrera desde el puesto 16 en la carrera corta, mientras los líderes ya definen la grilla de punta.
Franco Colapinto vivió su primer contacto competitivo en el circuito internacional de Shanghái durante la clasificación sprint del Gran Premio de China. El piloto argentino logró avanzar a la segunda fase tras una vuelta de 1:34.592 en la primera tanda, que le permitió asegurarse el 16° puesto y acceder a la SQ2.
Sin embargo, en la segunda tanda Colapinto no consiguió mejorar lo suficiente para clasificar a la tercera fase. Marcó un tiempo de 1:34.327 que lo dejó nuevamente en el 16° puesto de la tabla general, a 0.922 segundos del mejor registro de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien sí avanzó a la SQ3. Además, quedó a 0.707 segundos del corte establecido por Isack Hadjar, piloto de Red Bull, quien cerró el top 10 que accedió a la última tanda.
Con esta eliminación, Colapinto se suma a los pilotos que no avanzaron a la SQ3: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) y Nico Hülkenberg (Audi).
El argentino afrontó su primer desafío en Shanghái con experiencias mixtas. Durante la única práctica libre del fin de semana completó 24 vueltas, finalizando 15° con neumáticos blandos y un tiempo de 1:34.947. La sesión incluyó un trompo en los primeros minutos, que no tuvo consecuencias graves, y un problema momentáneo en la unidad de potencia Mercedes de su Alpine, que se detuvo al ingresar a boxes y luego pudo reanudarse. En esa práctica, el más rápido fue George Russell con un Mercedes, registrando 1:32.741.
A pesar de los inconvenientes, Colapinto pudo completar la clasificación y asegurarse un lugar en la parrilla de salida para la carrera Sprint. La competencia se disputará este sábado 14 de marzo desde las 00.00 (hora argentina) y tendrá 19 vueltas. La sesión servirá para definir posiciones de cara a la carrera principal del domingo, cuya grilla se definirá posteriormente a las 4 de la madrugada del mismo día.
La jornada representa un aprendizaje importante para el piloto argentino, que encara por primera vez el exigente trazado chino. Si bien quedó eliminado en la SQ2, Colapinto suma experiencia y datos clave para ajustar su Alpine en las próximas sesiones y buscar una mejor performance en la carrera Sprint y en la prueba principal del GP de China.