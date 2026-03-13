Secciones
DeportesMotores

Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del GP de Shanghái

Franco Colapinto avanzó a la segunda fase de la clasificación sprint en China, pero no logró superar la SQ2. El piloto argentino empezará la carrera desde el puesto 16 en la carrera corta, mientras los líderes ya definen la grilla de punta.

GP SHANGHAI. El piloto argentino no logró quedar entre los 10 primeros de las qualy e iniciará la carrera desde la 16° posición. GP SHANGHAI. El piloto argentino no logró quedar entre los 10 primeros de las qualy e iniciará la carrera desde la 16° posición.
Hace 20 Min

Franco Colapinto vivió su primer contacto competitivo en el circuito internacional de Shanghái durante la clasificación sprint del Gran Premio de China. El piloto argentino logró avanzar a la segunda fase tras una vuelta de 1:34.592 en la primera tanda, que le permitió asegurarse el 16° puesto y acceder a la SQ2.

Sin embargo, en la segunda tanda Colapinto no consiguió mejorar lo suficiente para clasificar a la tercera fase. Marcó un tiempo de 1:34.327 que lo dejó nuevamente en el 16° puesto de la tabla general, a 0.922 segundos del mejor registro de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien sí avanzó a la SQ3. Además, quedó a 0.707 segundos del corte establecido por Isack Hadjar, piloto de Red Bull, quien cerró el top 10 que accedió a la última tanda.

Con esta eliminación, Colapinto se suma a los pilotos que no avanzaron a la SQ3: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) y Nico Hülkenberg (Audi).

El argentino afrontó su primer desafío en Shanghái con experiencias mixtas. Durante la única práctica libre del fin de semana completó 24 vueltas, finalizando 15° con neumáticos blandos y un tiempo de 1:34.947. La sesión incluyó un trompo en los primeros minutos, que no tuvo consecuencias graves, y un problema momentáneo en la unidad de potencia Mercedes de su Alpine, que se detuvo al ingresar a boxes y luego pudo reanudarse. En esa práctica, el más rápido fue George Russell con un Mercedes, registrando 1:32.741.

A pesar de los inconvenientes, Colapinto pudo completar la clasificación y asegurarse un lugar en la parrilla de salida para la carrera Sprint. La competencia se disputará este sábado 14 de marzo desde las 00.00 (hora argentina) y tendrá 19 vueltas. La sesión servirá para definir posiciones de cara a la carrera principal del domingo, cuya grilla se definirá posteriormente a las 4 de la madrugada del mismo día.

La jornada representa un aprendizaje importante para el piloto argentino, que encara por primera vez el exigente trazado chino. Si bien quedó eliminado en la SQ2, Colapinto suma experiencia y datos clave para ajustar su Alpine en las próximas sesiones y buscar una mejor performance en la carrera Sprint y en la prueba principal del GP de China.

Temas ChinaShanghaiFórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hamilton y Norris, protagonistas del primer incidente del GP de China

Hamilton y Norris, protagonistas del primer incidente del GP de China

Colapinto quedó eliminado en la segunda fase de la clasificación sprint del GP de Shanghái

Colapinto quedó eliminado en la segunda fase de la clasificación sprint del GP de Shanghái

Kimi Antonelli bajo la lupa tras el susto con Lando Norris en la SQ2

Kimi Antonelli bajo la lupa tras el susto con Lando Norris en la SQ2

Colapinto superó los problemas y completó la práctica en Shanghái

Colapinto superó los problemas y completó la práctica en Shanghái

Tiene 14 años, es campeona de motocross y reabre el debate sobre las mujeres en el deporte motor

Tiene 14 años, es campeona de motocross y reabre el debate sobre las mujeres en el deporte motor

Lo más popular
La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
1

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
2

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro
3

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid
4

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
5

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana
6

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

Más Noticias
Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Darío Monteros intimó a Soledad Molinuevo: “Las difamaciones no pueden ser toleradas”

Darío Monteros intimó a Soledad Molinuevo: “Las difamaciones no pueden ser toleradas”

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Comentarios