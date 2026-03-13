Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del GP de Shanghái

El argentino afrontó su primer desafío en Shanghái con experiencias mixtas. Durante la única práctica libre del fin de semana completó 24 vueltas, finalizando 15° con neumáticos blandos y un tiempo de 1:34.947. La sesión incluyó un trompo en los primeros minutos, que no tuvo consecuencias graves, y un problema momentáneo en la unidad de potencia Mercedes de su Alpine, que se detuvo al ingresar a boxes y luego pudo reanudarse. En esa práctica, el más rápido fue George Russell con un Mercedes, registrando 1:32.741.