Aeroevacuación de urgencia: una mamá embarazada con preeclampsia fue rescatada

Según la institución de salud Mayo Clinic, la preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por elevar la presión arterial, los niveles de proteína en la orina y otro tipo de daño en los órganos. Por lo general, inicia a las 20 semanas del embarazo y puede generar complicaciones entre graves y mortales, tanto para la gestante como para el bebé.