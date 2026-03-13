Aeroevacuación de urgencia: una mamá embarazada con preeclampsia fue rescatada

El Ministerio de Salud Pública organizó un traslado de urgencia de una mujer con un cuadro de preeclampsia. La paciente fue rescatada en un helicóptero que dispusieron las autoridades provinciales para ser trasladada y recibir la atención médica que necesitaba. La rápida intervención permitió realizar una cesárea de urgencia en el Hospital de Concepción.
Según la institución de salud Mayo Clinic, la preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por elevar la presión arterial, los niveles de proteína en la orina y otro tipo de daño en los órganos. Por lo general, inicia a las 20 semanas del embarazo y puede generar complicaciones entre graves y mortales, tanto para la gestante como para el bebé.
Salvaron a una madre y su bebé en una aeroevacuación
La provincia dispone de un sistema de aeroevacuación que fue el encargado de concretar un operativo que permitió salvar la vida de la madre y de su bebé. En el Hospital de Concepción nació una niña que se encuentra fuera de peligro. El Gobierno de Tucumán destacó el trabajo coordinado del sistema de salud para dar respuesta rápida a la emergencia.
Del operativo participaron el subdirector de Aeronáutica, Horacio Labrador; el piloto Federico Sacrista; el doctor Mario Nieva; y el enfermero Octavio González, quienes integraron el equipo encargado de concretar el traslado sanitario en condiciones seguras y en el menor tiempo posible.
La Secretaría de Comunicación de Tucumán también informó que la madre fue asistida y que, después de la cesárea, se encuentra estable y evoluciona favorablemente. Permanece bajo control del personal de salud del hospital.
Síntomas de la preeclampsia
La preeclampsia se caracteriza por la presión arterial alta, la proteinuria u otros signos de daño renal o en otros órganos. Es posible que no se presenten síntomas. Los primeros signos de preeclampsia suelen detectarse durante las visitas prenatales de rutina con un médico. Otros signos pueden ser:
- Niveles más bajos de plaquetas en la sangre (trombocitopenia)
- Aumento de las enzimas hepáticas, que indican problemas en el hígado
- Dolores de cabeza intensos
- Pérdida temporal de la visión, visión borrosa o sensibilidad a la luz
- Falta de aire, debido a la presencia de líquido en los pulmones
- Dolor en la parte superior del abdomen, por lo general debajo de las costillas del lado derecho
- Náuseas o vómitos