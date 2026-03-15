Temporada de Piscis 2026: los tres signos del zodiaco que sentirán con más intensidad su energía emocional

La temporada de Piscis es una de las etapas más sensibles del calendario astrológico. Durante este período, que se extiende aproximadamente del 19 de febrero al 20 de marzo, muchos sienten que las emociones se intensifican, aparecen recuerdos del pasado y surge una mayor necesidad de introspección.
Según la astrología, el paso del Sol por Piscis marca el cierre del ciclo zodiacal, justo antes de que comience un nuevo año astrológico con Aries. Es un momento asociado a la sanación emocional, la intuición y la reflexión personal.
Aunque esta energía influye en todos los signos, los astrólogos coinciden en que Piscis, Virgo y Cáncer serán los que sentirán sus efectos con mayor intensidad durante 2026.
La temporada de Piscis: un periodo para sentir más que pensar
Piscis es un signo de agua vinculado con la empatía, la creatividad y el mundo emocional. Durante su temporada, se dice que aumenta la sensibilidad colectiva y se activan temas relacionados con:
cierre de ciclos
recuerdos y nostalgia
intuición y espiritualidad
creatividad
necesidad de descanso
Es una etapa introspectiva en la que las emociones suelen tener más peso que la lógica. Algunos signos se adaptan fácilmente a esta energía, mientras que otros pueden sentirse desbordados.
Piscis: emociones amplificadas y renacimiento personal
Para las personas nacidas bajo el signo de Piscis, esta es su temporada y su energía se potencia al máximo. Esto puede traducirse en emociones más profundas, intuición más fuerte y una mayor necesidad de reflexión.
Durante este periodo pueden aparecer:
sueños más intensos
recuerdos del pasado
necesidad de aislarse temporalmente
deseos de cambiar aspectos de la vida
Lejos de ser negativo, muchos astrólogos consideran que esta etapa representa un proceso de renovación emocional. Al ser el último signo del zodiaco, Piscis simboliza el cierre de un ciclo antes de comenzar uno nuevo.
Por eso es un buen momento para definir objetivos personales, practicar autocuidado, hacer terapia o journaling y escuchar la intuición.
Virgo: el signo que puede sentirse más desbordado
El caso de Virgo es particular porque es el signo opuesto a Piscis dentro de la rueda zodiacal. Mientras Piscis se mueve por emociones e intuiciones, Virgo suele buscar orden, lógica y control.
Cuando predomina una energía más emocional, los virginianos pueden experimentar:
irritabilidad o estrés emocional
preocupación excesiva
sensibilidad ante críticas
insomnio
dudas en relaciones personales
Este periodo también puede activar una fuerte autoexigencia. Sin embargo, para Virgo también representa una oportunidad: aprender a soltar el perfeccionismo y conectar con sus emociones sin analizarlas en exceso.
Prácticas como la meditación, el mindfulness o el descanso consciente pueden ayudar a equilibrar esta etapa.
Cáncer: recuerdos y emociones del pasado
Al igual que Piscis, Cáncer es un signo de agua, por lo que la energía de esta temporada resuena con su naturaleza emocional.
Durante estas semanas pueden surgir:
recuerdos familiares
nostalgia
conversaciones profundas
mayor sensibilidad en las relaciones
necesidad de seguridad emocional
Algunas emociones del pasado que parecían superadas pueden reaparecer. Sin embargo, esta intensidad también puede convertirse en una oportunidad para sanar y fortalecer vínculos afectivos.
Para Cáncer, este es un momento ideal para reconectar con la familia o amistades cercanas, crear espacios acogedores en casa y expresar emociones a través de la escritura o el arte.
Otros signos que también podrían notar cambios
Aunque Piscis, Virgo y Cáncer son los más impactados, otros signos también podrían experimentar movimientos emocionales durante esta temporada.
Géminis y Sagitario podrían sentirse incómodos ante emociones difíciles de racionalizar.
Aries podría atravesar una etapa de pausa energética antes del inicio de su propia temporada.
En definitiva, la temporada de Piscis invita a mirar hacia adentro, cerrar ciclos emocionales y prepararse para nuevos comienzos. Una fase que, según la astrología, puede resultar desafiante para algunos, pero profundamente transformadora para muchos.