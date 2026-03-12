Tarucas realizará cinco cambios para enfrentar a Pampas

En la primera línea ingresará Juan Manuel Vivas en lugar de José Calderoni, mientras que Rodrigo Navarro reemplazará a Francisco Moreno. Otra de las novedades será la presencia de Benjamín Garrido, que ingresará por Mariano Muntaner. También habrá cambios en la segunda línea, donde Facundo Cardozo ocupará el lugar de Tomás Dande.