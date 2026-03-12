Secciones
DeportesRugby

Tarucas realizará cinco cambios para enfrentar a Pampas

El equipo de Álvaro Galindo jugará mañana desde las 21 en La Caldera del Parque. Garrido, Vivas, Navarro, Cardozo y Macome ingresan al XV inicial.

Tarucas realizará cinco cambios para enfrentar a Pampas Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 1 Hs

Tarucas presentará cinco modificaciones en su formación titular para el duelo frente a Pampas, que se disputará mañana desde las 21 en La Caldera del Parque, por una nueva fecha del Súper Rugby Américas.

El head coach Álvaro Galindo decidió realizar ajustes respecto del equipo que disputó el último encuentro. Las variantes se darán tanto en el pack de forwards como en la línea de backs, en busca de mantener la intensidad del equipo ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

En la primera línea ingresará Juan Manuel Vivas en lugar de José Calderoni, mientras que Rodrigo Navarro reemplazará a Francisco Moreno. Otra de las novedades será la presencia de Benjamín Garrido, que ingresará por Mariano Muntaner. También habrá cambios en la segunda línea, donde Facundo Cardozo ocupará el lugar de Tomás Dande.

La última modificación se dará en el fondo de la cancha: Nicolás Macome será titular en reemplazo de Tomás Vanni, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras la sanción disciplinaria recibida luego del partido frente a Dogos.

Dentro de esa reorganización de los backs, Tomás Elizalde pasará a desempeñarse como wing, mientras que Macome ocupará la posición de fullback.

Con estas variantes, el conjunto tucumano buscará hacerse fuerte en casa ante Pampas, en un encuentro que promete intensidad y que será clave para seguir peleando en los puestos de arriba del Súper Rugby Américas.

El partido se jugará esta noche desde las 21 en el estadio de Tucumán Lawn Tennis, donde Tarucas intentará aprovechar el apoyo de su gente para sostener su protagonismo en el certamen continental.

Temas Alvaro GalindoLos Pampas XVAméricaSuper Rugby AméricasTarucas
Los Pumas 7’s perdieron con Australia y se terminó su histórica racha en Vancouver

Los Pumas 7’s terminaron quintos en Vancouver y no pudieron defender su corona

¿Cómo impactó en el ranking la derrota de Inglaterra ante Italia y qué cambió para Los Pumas?

Fue figura de Tarucas en 2025, sufrió una dura lesión en el hombro y volvió contra Dogos

Cómo es el exigente entrenamiento de Los Pumas en el Camp que realizan en Londres

El Cadillal libera más agua y hay alerta en Banda del Río Salí: evacúan a familias de varios barrios

Qué buscó Falcioni en su debut: el intento de reconstruir a Atlético desde el orden

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

