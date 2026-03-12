Tarucas realizará cinco cambios para enfrentar a Pampas

Tarucas presentará cinco modificaciones en su formación titular para el duelo frente a Pampas, que se disputará mañana desde las 21 en La Caldera del Parque, por una nueva fecha del Súper Rugby Américas.
El head coach Álvaro Galindo decidió realizar ajustes respecto del equipo que disputó el último encuentro. Las variantes se darán tanto en el pack de forwards como en la línea de backs, en busca de mantener la intensidad del equipo ante uno de los rivales más fuertes del torneo.
En la primera línea ingresará Juan Manuel Vivas en lugar de José Calderoni, mientras que Rodrigo Navarro reemplazará a Francisco Moreno. Otra de las novedades será la presencia de Benjamín Garrido, que ingresará por Mariano Muntaner. También habrá cambios en la segunda línea, donde Facundo Cardozo ocupará el lugar de Tomás Dande.
La última modificación se dará en el fondo de la cancha: Nicolás Macome será titular en reemplazo de Tomás Vanni, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras la sanción disciplinaria recibida luego del partido frente a Dogos.
Dentro de esa reorganización de los backs, Tomás Elizalde pasará a desempeñarse como wing, mientras que Macome ocupará la posición de fullback.
Con estas variantes, el conjunto tucumano buscará hacerse fuerte en casa ante Pampas, en un encuentro que promete intensidad y que será clave para seguir peleando en los puestos de arriba del Súper Rugby Américas.
El partido se jugará esta noche desde las 21 en el estadio de Tucumán Lawn Tennis, donde Tarucas intentará aprovechar el apoyo de su gente para sostener su protagonismo en el certamen continental.