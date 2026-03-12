La jerarquía de Santiago Cordero aterriza en "La Caldera del Parque": "Tarucas será un rival complicado"

El back bonaerense, que se desempeña como wing, atraviesa un momento especial. Después de varios años en Europa y de una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante un largo período, el ex Puma volvió a competir y lo hace con el objetivo de recuperar ritmo y disfrutar nuevamente del juego. “Es un lindo desafío. Es seguir haciendo lo que me gusta”, explicó tras la práctica en diálogo con LA GACETA. “Lo estoy viviendo de la mejor manera, tratando de ponerme a punto, volviendo de algunas lesiones y algunos golpes. Qué mejor que poder jugar al rugby profesional en tu casa, cerca de mi familia y de mis amigos”, dijo.