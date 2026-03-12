La jerarquía de Santiago Cordero aterriza en "La Caldera del Parque": "Tarucas será un rival complicado"

El predio El Salvador de Lawn Tennis fue escenario del Captain’s Run de Pampas en la previa del duelo frente a Tarucas por el Súper Rugby Américas. Entre los nombres que concentraron la atención estuvo Santiago Cordero, uno de los jugadores más experimentados del plantel y figura histórica de Los Pumas, que vive una nueva etapa en su carrera tras su regreso al rugby sudamericano.
El back bonaerense, que se desempeña como wing, atraviesa un momento especial. Después de varios años en Europa y de una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante un largo período, el ex Puma volvió a competir y lo hace con el objetivo de recuperar ritmo y disfrutar nuevamente del juego. “Es un lindo desafío. Es seguir haciendo lo que me gusta”, explicó tras la práctica en diálogo con LA GACETA. “Lo estoy viviendo de la mejor manera, tratando de ponerme a punto, volviendo de algunas lesiones y algunos golpes. Qué mejor que poder jugar al rugby profesional en tu casa, cerca de mi familia y de mis amigos”, dijo.
Cordero dio sus primeros pasos en el Club Regatas de Bella Vista, donde debutó en Primera División en 2012. Su explosión llegó muy rápido. En 2013 integró Pampas XV y ese mismo año debutó en Los Pumas con apenas 19 años, confirmando un talento que lo convertiría en uno de los backs más desequilibrantes del rugby argentino. Su crecimiento fue meteórico. Tras participar del Mundial de Rugby de 2015 con el seleccionado nacional, formó parte del plantel de Jaguares en el Súper Rugby durante las temporadas 2016 y 2017. Allí consolidó su perfil como un jugador eléctrico, capaz de romper defensas con velocidad y habilidad.
Luego comenzó su etapa europea. Primero defendió la camiseta de Exeter Chiefs durante dos temporadas en la Premiership inglesa, donde se destacó al punto de ser considerado uno de los backs más peligrosos del torneo. Más tarde se trasladó a Francia para jugar en Union Bordeaux Bègles, club en el que permaneció cuatro temporadas compitiendo en el exigente Top 14. En 2023 se sumó a Connacht Rugby, en el United Rugby Championship, aunque una lesión de rodilla lo mantuvo durante bastante tiempo fuera de actividad. Ese proceso marcó un punto de inflexión en su carrera. Ahora, con Pampas en el Súper Rugby Américas, busca reencontrarse con su mejor versión.
El regreso ya tuvo un momento especial: en su debut en el torneo apoyó un try frente a Capibaras, una señal alentadora en su camino de vuelta. “Hay que agradecerle un poco a los chicos porque ese try fue más mérito del equipo que mío. Ellos laburaron la jugada”, comentó. “Pero estoy contento de haber vuelto a las canchas y de poder estar otra vez dentro del campo”, indicó.
El Captain’s Run en Tucumán también tuvo un componente emocional para Cordero. El jugador mantiene una relación cercana con varios referentes del rugby tucumano, muchos de ellos excompañeros en Los Pumas o en Jaguares.
“He venido varias veces. Tengo muy lindos recuerdos de Tucumán”, contó. “Tengo muchos amigos. Lucas Noguera Paz, “Tosti” Orlando, “Nico” Sánchez… siempre que venimos aparece algún asado. Hoy estuve tomando un café con ‘Tosti’, así que siempre es lindo reencontrarse con viejos amigos”, reveló.
La experiencia del jugador también se refleja en su vínculo con el staff de Pampas, con quienes mantiene un diálogo directo. Sobre todo con Juan Manuel Leguizamón, con quien fue compañero de Los Pumas en la Copa del Mundo de 2015. “Tenemos mucha confianza y me pueden decir las cosas de frente. Eso está bueno. Hoy hablamos bastante sobre el partido y sobre cómo tenemos que jugarlo”, señaló.
En cuanto al rival, Cordero destacó la fortaleza de Tarucas y anticipó un duelo exigente. “Es un equipo muy fuerte, muy directo. Va a haber que trabajar mucho”, analizó.
El clima podría ser otro factor determinante. Las lluvias que afectaron a Tucumán en los últimos días obligan a pensar en un partido diferente desde lo táctico. “Tengo entendido que estuvo lloviendo bastante, así que quizás haya que cambiar un poco el plan de juego. Veremos cómo están las condiciones”, comentó.
Mientras Pampas ultima detalles para el encuentro, Cordero mantiene claro su objetivo personal: volver a sentirse pleno dentro de la cancha. “Estoy tratando de sentirme mejor físicamente. Todavía arrastro algunos dolores, pero la idea es mejorar, moverme mejor y ayudar al equipo”, explicó.
A sus 32 años, y con una carrera que incluyó mundiales, Super Rugby y ligas europeas de primer nivel, Santiago Cordero transita una nueva etapa. En Pampas encontró una oportunidad para volver a disfrutar del juego, cerca de casa y rodeado de amigos. Y en Tucumán, donde el rugby se vive con intensidad, busca seguir escribiendo capítulos de una historia que todavía tiene mucho por contar.