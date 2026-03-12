La inflación tucumana pegó un salto y una familia tipo necesitó casi $ 1,2 millón para no ser pobre

Transcurrido dos meses de este 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tucumán acumula un salto del 6,3%, esencialmente por el incremento de precios en los alimentos que componen la canasta familiar. Así, sólo en el primer bimestre, la evolución de los precios consume el 60% de lo pautado por la Provincia para todo este año. En febrero, la inflación provincial ha sido del 3,4%, la mayor desde marzo del año pasado (fue del 3,5%), y por encima de la que estimó, para Buenos Aires y que sirve como referencia nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con una variación intermensual del 2,9%.
¿Cuáles fueron los principales aumentos del mes pasado en la provincia? De acuerdo con el reporte de la Dirección de Estadística local, la categoría que más aumentó fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (4,7%) seguida por “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (4,3%). Esto último derivó en un incremento de las canastas básicas. Por caso, la Alimentaria (CBA), trepó un 4,5% para ubicarse en los $ 586.081 para que una familia tipo no sea considerada indigente. A su vez, la Canasta Básica Total (CBT), que marca el límite de ingresos para no caer en situación de pobreza, registró un alza del 3,7%, para situarse en los $ 1.168.435 para el caso de un matrimonio con dos hijos pequeños residentes en Tucumán.
A nivel nacional, el Indec calculó que una familia tipo necesitó en febrero de 2026 $ 644.088 para cubrir la canasta básica alimentaria y $ 753.583,83 más para llegar a la suma de la canasta básica total de $ 1.397.671,83.
Para no ser indigente, una familia tipo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitó $ 200.000 más que en el interior, según la Fundación Colsecor. En su reporte, señala que la Canasta Alimentaria registró un alza de 4,2% promedio en las 31 localidades del interior que monitorea la Fundación, por encima del 3,1% de aumento que se observó en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el conjunto de alimentos considerados para dos adultos y dos menores se consiguió a $ 585.493 en las primeras y a $ 791.579 en la Capital del país, según lo que informó el Instituto de Estadísticas y Censos porteño.