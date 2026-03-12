La inflación tucumana pegó un salto y una familia tipo necesitó casi $ 1,2 millón para no ser pobre

¿Cuáles fueron los principales aumentos del mes pasado en la provincia? De acuerdo con el reporte de la Dirección de Estadística local, la categoría que más aumentó fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (4,7%) seguida por “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (4,3%). Esto último derivó en un incremento de las canastas básicas. Por caso, la Alimentaria (CBA), trepó un 4,5% para ubicarse en los $ 586.081 para que una familia tipo no sea considerada indigente. A su vez, la Canasta Básica Total (CBT), que marca el límite de ingresos para no caer en situación de pobreza, registró un alza del 3,7%, para situarse en los $ 1.168.435 para el caso de un matrimonio con dos hijos pequeños residentes en Tucumán.