EspectáculosTEATRO MERCEDES SOSA

La Vita propone una fiesta popular de cumbia en vivo

La cantante combina composiciones propias y homenajes a referentes del género con su banda y bailarines. El rock, el folclore y el tango

NUEVO PROYECTO. Agustina Vita relanza su carrera artística. NUEVO PROYECTO. Agustina Vita relanza su carrera artística.
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 5 Hs

La cumbia volverá a sonar con fuerza en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia. La cantante tucumana Agustina Vita presentará por primera vez su proyecto musical La Vita sobre las tablas del teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), en un espectáculo que promete convertirse en una verdadera fiesta popular.

El show comenzará esta noche a las 21 y marcará un momento especial en la trayectoria de la artista. Con más de dos décadas dedicadas a la música, la artista decidió en 2024 dar un paso clave en su carrera y crear una propuesta propia dentro del universo de la música tropical. Así nació La Vita, una banda que rápidamente empezó a abrirse camino en la escena local con un estilo que combina cumbia, baile y una puesta en escena pensada para el disfrute colectivo.

Un show para celebrar

La presentación en el Mercedes Sosa está pensada como una experiencia integral. Sobre el escenario habrá 10 músicos en vivo, acompañados por bailarines y una producción que incluye diseño de luces, vestuario y visuales especialmente preparados para esta función.

La propuesta apunta a generar un clima festivo y cercano con el público, en una noche en la que la música y la danza serán protagonistas. “El espectáculo buscará mantener el espíritu popular de la cumbia pero con una puesta escénica cuidada y dinámica, que tiene la intención de transformar la sala teatral en un espacio de celebración colectiva”, explicó Agustina a LA GACETA.

El repertorio incluirá canciones propias del grupo, entre ellas “Wapo Traketero”, “Amantes suicidas”, “Querida yo” y “Cómo pudiste”, temas que marcaron el nacimiento del proyecto y que acompañaron su crecimiento durante el último año.

Grandes referentes

Además de su material original, el show programado recorrerá clásicos de la música popular latinoamericana. En ese recorrido habrá homenajes a creadores que marcaron a generaciones dentro del género, como Gilda, referente indiscutida de la cumbia femenina argentina; el grupo mexicano Los Ángeles Azules; y la recordada cantante texana Selena. También habrá versiones de intérpretes contemporáneas de la escena tropical como Karina y Ángela Leiva, además de guiños al repertorio de La Delio Valdez, una de las orquestas nacionales más influyentes del género en los últimos años.

Con esta selección, busca tender puentes entre distintos grupos etarios amantes de la música popular, manteniendo vivo el estilo tradicional y, al mismo tiempo, aportando una mirada contemporánea.

Raíces musicales

Uno de los momentos especiales de la noche será un bloque dedicado a las raíces musicales argentinas. “En ese momento el show incorporará guiños al tango, al folclore y al rock nacional, estilos que forman parte de mi universo musical y que dialogarán con la base rítmica de la cumbia”, adelantó la cantante.

Y añadió: “La idea es construir un espectáculo diverso que muestre la riqueza de la música popular y sus múltiples influencias. De ese modo, la cumbia aparece no solo como ritmo central, sino también como punto de encuentro entre distintas tradiciones musicales”.

Para Agustina, esta presentación representa un paso importante en su camino artístico. Después de décadas de trayectoria, Vita decidió apostar por un proyecto propio que le permitiera explorar nuevas facetas creativas y construir una identidad musical personal.

La presentación de hoy será, en ese sentido, un momento simbólico, el debut del proyecto en uno de los escenarios más importantes de Tucumán y la oportunidad de compartir con el público local una propuesta que celebra la música, el baile y la energía colectiva de la cumbia en vivo.

