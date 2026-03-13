La Vita propone una fiesta popular de cumbia en vivo

Grandes referentes

Además de su material original, el show programado recorrerá clásicos de la música popular latinoamericana. En ese recorrido habrá homenajes a creadores que marcaron a generaciones dentro del género, como Gilda, referente indiscutida de la cumbia femenina argentina; el grupo mexicano Los Ángeles Azules; y la recordada cantante texana Selena. También habrá versiones de intérpretes contemporáneas de la escena tropical como Karina y Ángela Leiva, además de guiños al repertorio de La Delio Valdez, una de las orquestas nacionales más influyentes del género en los últimos años.