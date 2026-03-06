Secciones
Luis Soria se presenta en la Casa Histórica

“Mujeres argentinas” se llevará a cabo este domingo con un variado repertorio.

El reconocido intérprete Luis Soria, conocido como “La Voz del Norte”, presentará el espectáculo “Mujeres argentinas”. La cita es este domingo desde las 19.30 en el patio de la Casa Histórica de Tucumán (Museo Nacional de la Independencia). La entrada es libre y gratuita y el espectáculo no se suspende por lluvia.

La obra, una de las piezas fundamentales del cancionero folclórico nacional creada por el compositor Ariel Ramírez y el historiador Félix Luna, será abordada por Soria con una propuesta sonora rica en matices. Lo acompañarán en escena los destacados músicos Topo Bejarano (en vientos y percusión) y Favio Ávila (en piano y charango).

El concepto

“Interpretar esta obra en un sitio con tanta carga histórica como la Casa de Tucumán es un honor y una responsabilidad. Queremos que cada canción sea un recordatorio del valor y la fuerza de la mujer en nuestra tierra”, dijo Soria.

Publicada originalmente en 1969, “Mujeres Argentinas” es un álbum conceptual que rescata las figuras de mujeres que marcaron el rumbo político, social y cultural de la Argentina. A través de diferentes ritmos regionales, la obra no solo relata sus hazañas, sino también sus sufrimientos, amores y legados.

El repertorio de la velada incluirá la interpretación íntegra de sus ocho piezas clásicas: Gringa Chaqueña (guriša), Juana Azurduy (cueca), Rosarito Vera, Maestra (zamba), Mariquita Sánchez (sajuriana), Manuela la Tucumana (zamba), Las Cartas de Guadalupe (canción), entre otras.

