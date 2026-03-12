Rocchia Ferro: "Creo que el Presidente tuvo un lapsus, no creo que él piense así"

Durante su paso por EEUU, el presidente Javier Milei cargó contra los empresarios argentinos. En el tramo más político de su disertación, Milei personalizó su batalla contra el proteccionismo. “Todos saben que tuve enfrentamientos con Paolo Rocca y con Javier Madanes Quintanilla. Son empresarios prebendarios. Eso se terminó”, afirmó. Estas palabras tuvieron una gran repercusión en el arco político y empresarial.
El presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, fue consultado en LG Play sobre los dichos de Milei. "Creo que el Presidente tuvo un lapsus, na confusión mental complicada. No sé qué le ha pasado, porque no creo que él piense así. La industria también es la industria del petróleo, del gas, hay un montón de industrial y él no puede tildar a todos... creo que en su cabeza, en su pelea con Rocca y este otro señor, me parece que se confundió, tuvo un lapsus y me imagino que tendrá que salir a pedir disculpas, porque todo lo que ha dicho no corresponde a la realidad", afirmó.
"Me parece que él por insultar a unos o castigarlos o por lo que fuere metió en la misma bolsa a todos, dentro de su verborragia, para mí se equivocó porque lo que ha dicho está muy lejos de lo que él piensa; no creo que él piense que toda la industria es así", insistió.
Además, Rocchia Ferro aconsejó que los industriales de todo el país solicitan una audiencia con Milei. "Una de las primeras respuestas que nos debería dar es la tasa de interés", aseguró.