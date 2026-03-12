Rocchia Ferro: "Creo que el Presidente tuvo un lapsus, no creo que él piense así"

El presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, fue consultado en LG Play sobre los dichos de Milei. "Creo que el Presidente tuvo un lapsus, na confusión mental complicada. No sé qué le ha pasado, porque no creo que él piense así. La industria también es la industria del petróleo, del gas, hay un montón de industrial y él no puede tildar a todos... creo que en su cabeza, en su pelea con Rocca y este otro señor, me parece que se confundió, tuvo un lapsus y me imagino que tendrá que salir a pedir disculpas, porque todo lo que ha dicho no corresponde a la realidad", afirmó.