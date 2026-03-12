Secciones
LG PlayBuen día

Rocchia Ferro: "Creo que el Presidente tuvo un lapsus, no creo que él piense así"

El titular de la Unión Industrial de Tucumán se refirió a las críticas de Javier Milei contra los "empresarios prebendarios".

Jorge Rocchia Ferro habló sobre los dichos de Milei contra los empresarios. Archivo Jorge Rocchia Ferro habló sobre los dichos de Milei contra los empresarios. Archivo
Hace 2 Hs

Durante su paso por EEUU, el presidente Javier Milei cargó contra los empresarios argentinos. En el tramo más político de su disertación, Milei personalizó su batalla contra el proteccionismo. “Todos saben que tuve enfrentamientos con Paolo Rocca y con Javier Madanes Quintanilla. Son empresarios prebendarios. Eso se terminó”, afirmó. Estas palabras tuvieron una gran repercusión en el arco político y empresarial.

El presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, fue consultado en LG Play sobre los dichos de Milei. "Creo que el Presidente tuvo un lapsus, na confusión mental complicada. No sé qué le ha pasado, porque no creo que él piense así. La industria también es la industria del petróleo, del gas, hay un montón de industrial y él no puede tildar a todos... creo que en su cabeza, en su pelea con Rocca y este otro señor, me parece que se confundió, tuvo un lapsus y me imagino que tendrá que salir a pedir disculpas, porque todo lo que ha dicho no corresponde a la realidad", afirmó.

"Me parece que él por insultar a unos o castigarlos o por lo que fuere metió en la misma bolsa a todos, dentro de su verborragia, para mí se equivocó porque lo que ha dicho está muy lejos de lo que él piensa; no creo que él piense que toda la industria es así", insistió. 

Además, Rocchia Ferro aconsejó que los industriales de todo el país solicitan una audiencia con Milei. "Una de las primeras respuestas que nos debería dar es la tasa de interés", aseguró.

Temas TucumánJorge Rocchia FerroUnión Industrial de TucumánJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El duro ataque de Javier Milei a los empresarios y el dardo contra Paolo Rocca

El duro ataque de Javier Milei a los empresarios y el dardo contra Paolo Rocca

El jefe de la UIA salió a defender a Paolo Rocca

El jefe de la UIA salió a defender a Paolo Rocca

Paolo Rocca le respondió al Gobierno, defendió a la industria y advirtió sobre la competencia desleal

Paolo Rocca le respondió al Gobierno, defendió a la industria y advirtió sobre la competencia desleal

Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro
2

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
3

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
4

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid
5

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
6

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Más Noticias
Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

El dique El Cadillal alcanzó valores elevados y el agua sobrepasa la ruta

El dique El Cadillal alcanzó valores elevados y el agua sobrepasa la ruta

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Comentarios