¿Querés dejar las harinas? Conocé las 10 opciones naturales más recomendadas por expertos

Pero, si además de reemplazar a las harinas refinadas se quiere eliminar por completo la ingesta de harinas, de cualquier tipo, lo correcto será hablar con un profesional de la salud o un nutricionista para tener una orientación específica según cada necesidad. Además, no hay que olvidar que la mejor dieta es una variedad y equilibrada, que incluya una amplia variedad de alimentos para obtener todos los nutrientes.