¿Querés dejar las harinas? Conocé las 10 opciones naturales más recomendadas por expertos

Con el objetivo de prevenir afecciones específicas, muchas personas optan por excluir las harinas blancas refinadas de su dieta diaria. Sin embargo, algunos profesionales de la nutrición recomiendan tener cuidado con los sustitutos elegidos. Una restricción severa de carbohidratos puede generar consecuencias peligrosas en el organismo si no existe un equilibrio nutricional adecuado.
Especialistas de Mayo Clinic advierten sobre la incertidumbre respecto a los efectos secundarios que este tipo de regímenes produce despues de largos periodos. La ausencia de estos nutrientes esenciales deriva en insuficiencia de vitaminas y minerales, además de provocar alteraciones en el sistema digestivo.
Las alternativas a las harinas blancas refinadas
Es importante tener en cuenta que no todas las harinas son iguales. Las harinas integrales, como la harina de trigo integral, la harina de espelta integral o la harina de centeno integral, contienen más fibra y nutrientes que las harinas refinadas y pueden formar parte de una dieta equilibrada.
Así, hay varias alternativas a las harinas refinadas que, de hecho, son nutritivas y beneficiosas para la salud:
Harina de trigo integral: se obtiene moliendo todo el grano de trigo, incluyendo el salvado y el germen. Es más nutritiva que la harina blanca refinada, ya que contiene más fibra, proteínas y otros nutrientes.
Harina de arroz integral: el arroz integral es una buena fuente de carbohidratos complejos, fibra y algunos minerales. La harina de arroz integral es una alternativa sin gluten que puede utilizarse en una gran variedad de recetas como panes, postres y sopas. Los fideos de harina de arroz, por ejemplo, típicos de la gastronomía oriental, ganan cada vez más terreno.
Harina de espelta: la espelta es un tipo de trigo antiguo que ha sido cultivado durante miles de años. La harina de espelta integral es una alternativa nutritiva a la harina de trigo común, con un perfil de nutrientes similar al trigo integral.
Harina de centeno integral: el centeno es otro grano integral que se puede moler para hacer harina. Es rica en fibra y tiene un sabor característico que puede añadir un toque único a las recetas.
Harina de avena: la avena es un cereal integral muy nutritivo. Es rica en fibra soluble, lo que la hace beneficiosa para la salud digestiva y el control del colesterol.
Harina de almendra: hecha de almendras molidas, es una excelente alternativa sin gluten y rica en grasas saludables, antioxidantes, proteínas y fibra. Es ideal para hacer recetas dulces, agregando textura y sabor.
Harina de coco: otra opción sin gluten que se obtiene de la pulpa de coco deshidratada. Es fuente de fibra, proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas y baja en carbohidratos, lo que la hace adecuada para diferentes tipos de dietas.
Harina de garbanzo: hecha de garbanzos molidos, es una excelente fuente de proteínas y fibra. Ideal para hacer tortitas, panes o usar como espesante en sopas y salsas.
Harina de soja: está hecha a partir de los granos de soja molidos y es fuente de proteínas, fibra, grasas saludables, vitaminas, como la B, calcio y minerales.
Harina de quinoa: este es un pseudocereal rico en proteínas, hierro, calcio, fósforo, vitamina E, fibra y diversos nutrientes. Tiene un sabor suave y terroso, lo que la hace adecuada para una buena variedad de recetas, desde panes y galletas, hasta tortillas y panqueques.
Pero, si además de reemplazar a las harinas refinadas se quiere eliminar por completo la ingesta de harinas, de cualquier tipo, lo correcto será hablar con un profesional de la salud o un nutricionista para tener una orientación específica según cada necesidad. Además, no hay que olvidar que la mejor dieta es una variedad y equilibrada, que incluya una amplia variedad de alimentos para obtener todos los nutrientes.