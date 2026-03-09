Cómo preparar pan nube: el sustituto saludable y sin TACC ideal para sándwiches

El pan nube destaca como una alternativa gastronómica que combina un sabor agradable con una notable facilidad de preparación para el consumo cotidiano. Este alimento funciona como un sustituto excepcional del pan blanco tradicional, el cual suele fabricarse con harinas de trigo refinadas. Al prescindir de estos ingredientes procesados, la receta ofrece una opción versátil que se integra sin dificultades en diversas preparaciones, desde sándwiches hasta acompañamientos ligeros en el desayuno o la cena.
Desde el punto de vista del bienestar, esta preparación sobresale por su elevado valor nutricional en comparación con los productos de panadería convencionales. Su composición básica permite reducir la ingesta de carbohidratos simples, convirtiéndose en un aliado estratégico para quienes buscan una alimentación más equilibrada y saludable. Gracias a su textura esponjosa y propiedades beneficiosas, este recurso culinario facilita la transición hacia hábitos alimenticios más conscientes sin sacrificar el placer de comer.
¿Qué es el pan nube y cuáles son sus beneficios para la salud?
Micaela Méndez, licenciada en Nutrición y dueña de la página @being.healthyy en Instagram comparte una receta extremadamente sencilla de este pan saludable. Se trata de una preparación, “sin harina, sin gluten, proteica y que lleva solo dos ingredientes”, destaca en el video compartido en la red social.
“Queda con una esponjosidad increíble y tiene 15 gramos de proteína”, señala la Licenciada en Nutrición sobre los beneficios de esta elaboración. “Te va a volar la cabeza y te va a salvar más de un almuerzo o cena”, advierte.
¿Cómo preparar pan nube para sándwich?
Méndez comparte la receta que se elabora a base de solo dos ingredientes.
- 2 huevos
- 30 gramos de queso
Elaboración
La nutricionista relata las indicaciones para hacer un sándwich de pan nube con solo dos ingredientes. “El primer paso es separar las claras de las yemas”, indica Méndez. “Al bol de las yemas le vas a agregar una cucharada de queso crema y vas a mezclar. Acá opcional le pueden agregar un poco de sal o nada.”
“Las claras las vas a batir a punto nieve, tienen que quedar bien firmes. Van a pasar una parte de las claras al bol de las yemas, la van a integrar y después pasan todas las yemas al bol de las claras y mezclan con movimientos envolventes para perder la menor cantidad de aire”.
“Separé la mezcla en dos para hacer las tapas del sándwich”, comenta Méndez sobre la forma de cocción. Luego indica que la preparación debe llevarse al horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos o hasta dorar. Por último destaca el contenido de su sándwich: “queso untable, queso fresco, tomate, jamón y un poco de espinaca”, aunque propone variar el relleno según los gustos personales.