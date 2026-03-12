Secciones
Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni: coach empresarial y protagonista de la polémica en la comitiva presidencial

Tanto Adorni como su esposa fueron cuestionados por el viaje de la licenciada en administración de empresas junto al equipo que acompañó a Milei a su encuentro con Trump.

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni: coach empresarial y protagonista de la polémica en la comitiva presidencial
Hace 1 Hs

En el viaje de Javier Milei y equipo a Estados Unidos, ingresó una figura cuya presencia fue entendida por pocos y cuestionada por un sinfín de personas. Bettina Angeletti, la esposa del vocero presidencial Manuel Adorni, formó parte del equipo que se instaló en Nueva York para el encuentro de mandatarios latinoamericanos de derecha con el presidente estadounidense Donald Trump.

Quién es Bettina Julieta Angeletti, la esposa de Manuel Adorni que lo acompañó en su viaje a Nueva York

Pese a que Adorni justificó la presencia de su esposa en Estados Unidos de diferentes modos, no se esclarecieron las funciones de Angeletti en el encuentro. Es que el vocero presidencial aseguró que su esposa era la encargada de darle “una mano”, pero no especificó a qué áreas se refería. “Más allá de que en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad”, agregó Adorni, nuevamente sin entrar en detalles respecto a los motivos de Angeletti para estar en Norteamérica.

Trayectoria profesional de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni

En su perfil de Instagram, Bettina Angeletti se presenta como licenciada en Administración de Empresas y Recursos Humanos; como profesional del coaching ontológico profesional y como “libriana” y “visiblemente inquieta”. En su perfil de LinkedIn, la red social del mundo laboral, indica prestar servicios en coaching para la vida; formación corporativa; integración de equipos; consultoría de gestión, empresarial y de recursos humanos; desarrollo de liderazgo y evaluación de currículums.

En la red social también declara tener una sólida formación y más de 15 años de experiencia en sectores corporativos. “He desarrollado una profunda comprensión de las dinámicas organizacionales”, indica. También se considera una apasionada del acompañamiento a equipos y líderes que busquen alcanzar su máximo potencial. Diseña intervenciones personalizadas en empresas para fomentar la colaboración, innovación y desarrollo “de una cultura organizacional más humana y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa”.

El trabajo de Bettina Angeletti con Manuel Adorni

Según publicó el periódico Página|12, es copropietaria de AS Innovación Profesional SRL, empresa que comparte con su esposo, quien es gerente. Su existencia apareció en el Boletín Oficial hace seis años. Según se declaró, está dedicada a “consultoría en gestión empresarial, administrativa y sobre estrategias operativas” y otro tipo de asesoramientos y gestiones financieras.

Entre 2013 y 2021, Angeletti formó parte de Las Invernadas del Oeste SA y Agropecuaria Las Helenas SA. Allí se dedicó a trabajar en finanzas, recursos humanos y planificación. En 2024, a seis meses de la asunción de Milei en el gobierno nacional, fundó Más BE, una consultora de coaching organizacional.

