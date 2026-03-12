Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni: coach empresarial y protagonista de la polémica en la comitiva presidencial

Pese a que Adorni justificó la presencia de su esposa en Estados Unidos de diferentes modos, no se esclarecieron las funciones de Angeletti en el encuentro. Es que el vocero presidencial aseguró que su esposa era la encargada de darle “una mano”, pero no especificó a qué áreas se refería. “Más allá de que en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad”, agregó Adorni, nuevamente sin entrar en detalles respecto a los motivos de Angeletti para estar en Norteamérica.