“Conmigo no tienen nada que arreglar”: la dura respuesta de Karina Milei al abogado de Tapia por la causa AFA

La secretaria general de la Presidencia rechazó las declaraciones del abogado Gregorio Dalbón, quien había afirmado que el conflicto judicial con la AFA podría resolverse políticamente.

Hace 20 Min

Las declaraciones del abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, generaron una fuerte reacción del Gobierno nacional. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respondió públicamente y aseguró que no existe ninguna posibilidad de negociación política en la causa judicial que investiga a dirigentes del fútbol argentino.

Según publicó Clarín, Dalbón había señalado que la investigación por presunta evasión millonaria contra la AFA era “absolutamente política” y que el conflicto podría terminar resolviéndose con la intervención de la hermana del presidente Javier Milei.

Ante esas afirmaciones, la funcionaria respondió a través de su cuenta en la red social X con un mensaje directo. “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley”, expresó.

La causa que investiga a dirigentes de la AFA

La respuesta de Karina Milei llegó luego de que Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los dirigentes más cercanos a Claudio “Chiqui” Tapia, se presentara a declarar en el marco de la causa que investiga una presunta evasión cercana a los 19.000 millones de pesos.

El expediente se originó tras una denuncia impulsada por el Gobierno a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, durante la audiencia judicial, Toviggino optó por presentar un escrito y no respondió preguntas ante el juez.

Las declaraciones de Dalbón también generaron la reacción del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien recordó que en Argentina rige la independencia del Poder Judicial. El funcionario aseguró que el Gobierno no interviene en causas judiciales y remarcó que cualquier investigación debe resolverse dentro del marco legal. 

