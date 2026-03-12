La emergencia por el temporal y las inundaciones

Cabe recordar que ya hace casi tres décadas hubo un importante estudio para encarar un plan director hídrico en la provincia, que a pesar de haber sido concluido quedó sin ejecutar y se desactualizó.. Luego, tras la emergencia de 2017, un grupo de profesionales, inicialmente autoconvocados y luego integrados a una comisión legislativa multidisciplinaria, elaboró un informe abarcador de toda la problemática de las inundaciones. Se estudiaron aspectos técnicos, sociales, económicos, ambientales y hasta los costos ocultos de estas emergencias tanto en lo que hace a los problemas de salud como a la afectación de las producciones rurales. Se identificaron las causas estructurales de las inundaciones en la subcuenca del río Marapa, integradas a la cuenca Salí-Dulce, y se propusieron soluciones, tanto urgentes como en el mediano y el largo plazo. El especialista en Hidráulica Claudio Bravo explicó que el diagnóstico se centró en la duplicación del área de aporte hídrico del río Marapa y en los desmontes sin control, que alteraron la capacidad de drenaje; dijo que en las últimas cuatro décadas se han desmontado 100.000 hectáreas desde el llano y subiendo por el piedemonte hasta la montaña alta, arriba del embalse de Escaba, en la zona de Catamarca.