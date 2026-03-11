Alerta en El Cadillal: el agua supera la ruta y recomiendan no circular por la zona del vertedero

El nivel del agua del dique El Cadillal alcanzó valores elevados y comenzó a sobrepasar la ruta a la altura del vertedero, lo que generó advertencias de las autoridades para evitar la circulación por ese sector.
Los datos del día de ayer indicaron que 605, 47 msnm, erogaba 92 metros cúbicos por segundo pero con un aporte que lo superaba de 101 metros cúbicos por segundo. Esos valores se mantienen estables. “El Cadillal 605 y opera con normalidad. “No hubo cambios significativos desde ayer porque las lluvias fueron en el sur de la provincia”, afirmó Marcelo Caponio de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), en diálogo con LA GACETA.
Sin embargo, especialistas señalan que valores entre 604 y 605 metros sobre el nivel del mar ya se consideran niveles altos para el reservorio. En algunos períodos, incluso, el límite operativo se reduce a alrededor de 604 metros, por razones de seguridad o trabajos en la infraestructura.
Ante este escenario, las autoridades reiteraron la recomendación de no transitar por la zona del vertedero.
"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán"
El gobernador Osvaldo Jaldo visitó la localidad de La Madrid, afectada por las inundaciones causadas por el desborde del río Marapa, que alcanzó niveles históricos como consecuencia de las intensas lluvias registradas en Tucumán y en provincias vecinas. “En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de lo que suele llover normalmente en la provincia”, expresó en rueda de prensa, sobre la ruta nacional 157.
Acompañado por los ministros Darío Monteros (Interior) y Luis Medina Ruiz (Salud Pública), el mandatario desarrolló que en Tucumán suelen llover 1.500 milímetros durante todo un año y que, de diciembre a la fecha, cayeron 800 milímetros en promedio, y que hay sectores donde el registro de la Estación Experimental Obispo Colombres marca 1.000 milímetros, como en Alpachiri y El Molino.
El titular del Poder Ejecutivo (PE) graficó la gravedad del temporal al mencionar que tanto el embalse de El Cadillal como el embalse de Escaba están colmados. “El Cadillal está a pleno, lleno, porque los ríos del norte de la provincia y del sur de Salta vienen con mucho caudal. Tenemos el dique Escaba erogando agua por el vertedero, que quiere decir que está prácticamente a los niveles máximos. Eso es lo que viene perjudicando fundamentalmente a La Madrid, más lo que se suma las lluvias de provincias vecinas como Catamarca, a través del río San Francisco”, detalló.
“Tenemos ríos y diques llenos de agua; desagües y banquinas llenas de agua. Los milímetros que han caído en estos meses han saturado las napas: milímetro que cae, milímetro que corre”, alertó Jaldo.