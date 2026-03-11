Alerta en El Cadillal: el agua supera la ruta y recomiendan no circular por la zona del vertedero

El titular del Poder Ejecutivo (PE) graficó la gravedad del temporal al mencionar que tanto el embalse de El Cadillal como el embalse de Escaba están colmados. “El Cadillal está a pleno, lleno, porque los ríos del norte de la provincia y del sur de Salta vienen con mucho caudal. Tenemos el dique Escaba erogando agua por el vertedero, que quiere decir que está prácticamente a los niveles máximos. Eso es lo que viene perjudicando fundamentalmente a La Madrid, más lo que se suma las lluvias de provincias vecinas como Catamarca, a través del río San Francisco”, detalló.