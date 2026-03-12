La ciencia explica por que el vuelo más inestable del mundo pasa por Argentina

La presencia de la cordillera de los Andes funciona como el factor determinante para este fenómeno de inestabilidad permanente en el Cono Sur. Los vientos fuertes chocan contra las formaciones montañosas y generan movimientos bruscos que afectan tanto el ascenso como el descenso de los aviones. Esta realidad transforma un vuelo cotidiano en una experiencia donde el uso del cinturón de seguridad resulta una norma indispensable para todos los pasajeros.