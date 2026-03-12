La ciencia explica por que el vuelo más inestable del mundo pasa por Argentina

El trayecto que une la ciudad de Mendoza con Santiago de Chile lidera actualmente el ranking mundial de las rutas aéreas más agitadas del planeta. Según los datos analizados por la plataforma especializada Turbli, este corto tramo de 196 kilómetros supera en intensidad a cualquier otro corredor internacional. La ubicación de ambos aeropuertos obliga a las aeronaves a lidiar con fenómenos atmosféricos extremos durante cada jornada de operación.
La presencia de la cordillera de los Andes funciona como el factor determinante para este fenómeno de inestabilidad permanente en el Cono Sur. Los vientos fuertes chocan contra las formaciones montañosas y generan movimientos bruscos que afectan tanto el ascenso como el descenso de los aviones. Esta realidad transforma un vuelo cotidiano en una experiencia donde el uso del cinturón de seguridad resulta una norma indispensable para todos los pasajeros.
Por qué se provocan las turbulencias en estos vuelos
La medición de estos movimientos utiliza un sistema técnico denominado tasa de disipación de remolinos para determinar la agitación del cielo. Este indicador evalúa la velocidad con la que las corrientes de aire pierden su energía tras chocar entre sí. Los registros de 2024 ubican a la conexión entre Mendoza y la capital chilena con el promedio más alto en esta escala global.
La periodista Mariela de Diego detalla que la intensidad de la turbulencia se vincula directamente con la energía de los movimientos turbulentos en la atmósfera. Los radares y sistemas de medición capturan estas variaciones cada seis horas para ofrecer un panorama preciso de las rutas comerciales. El análisis contempla aproximadamente diez mil trayectos en todo el mundo para establecer estas comparativas de seguridad y confort.
El impacto de los Andes en la región
Otras rutas nacionales como Córdoba-Santiago y Mendoza-Bariloche también integran los primeros puestos de la clasificación debido a la influencia andina. El aire proveniente del océano choca con los picos nevados y crea condiciones ideales para la formación de baches de aire invisibles. Este comportamiento climático asemeja las condiciones de vuelo locales a las experimentadas en los Himalayas o los Andes bolivianos.
A pesar de la incomodidad que generan estos saltos, los aviones modernos poseen un diseño preparado para resistir tensiones superiores a las naturales. Los pilotos reciben entrenamiento específico para navegar estos escenarios y garantizar la integridad de quienes viajan en la cabina. La tecnología de navegación actual permite a los comandantes tomar decisiones informadas, aunque la naturaleza de la montaña siempre impone su propio ritmo al viaje.