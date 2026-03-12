Inflación de febrero: hoy se espera el dato del Indec con la mira puesta en la carne y en los servicios

Por su parte, Salvador Vitelli (Romano Group) estimó que, al ponderar los datos de CABA bajo la metodología del Indec, la cifra nacional podría oscilar entre el 2,1% y el 2,3%. No obstante, Juan Manuel Telechea advirtió sobre un dato clave: la **inflación núcleo** en la Ciudad se aceleró del 2,2% al 3,1%, lo que sugiere que las presiones de fondo siguen vigentes pese a la desaceleración del índice general.