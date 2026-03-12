Inflación de febrero: hoy se espera el dato del Indec con la mira puesta en la carne y en los servicios

El Indec difundirá hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, en un clima de renovada expectativa. Luego de que la medición de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) arrojara un 2,6% -por debajo de lo esperado-, las proyecciones privadas comenzaron a recalibrarse. De confirmarse una baja a nivel nacional, sería la primera desaceleración mensual de la inflación desde mayo de 2025.
Sin embargo, los economistas advirtieron que el "efecto CABA" podría no replicarse linealmente en el país. Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, señaló que la estructura de consumo nacional difiere de la porteña, mientras que en la Ciudad pesó la caída estacional en turismo y pasajes aéreos, a nivel nacional impactó con más fuerza la carne, que registró subas superiores al 7%.
Por su parte, Salvador Vitelli (Romano Group) estimó que, al ponderar los datos de CABA bajo la metodología del Indec, la cifra nacional podría oscilar entre el 2,1% y el 2,3%. No obstante, Juan Manuel Telechea advirtió sobre un dato clave: la **inflación núcleo** en la Ciudad se aceleró del 2,2% al 3,1%, lo que sugiere que las presiones de fondo siguen vigentes pese a la desaceleración del índice general.