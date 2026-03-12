Secciones
EconomíaNoticias económicas

Inflación de febrero: hoy se espera el dato del Indec con la mira puesta en la carne y en los servicios

Tras el sorpresivo 2,6% registrado en la Ciudad, el mercado debate si el dato nacional romperá la racha alcista.

Los precios en las góndolas. Los precios en las góndolas.
Hace 10 Min

El Indec difundirá hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, en un clima de renovada expectativa. Luego de que la medición de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) arrojara un 2,6% -por debajo de lo esperado-, las proyecciones privadas comenzaron a recalibrarse. De confirmarse una baja a nivel nacional, sería la primera desaceleración mensual de la inflación desde mayo de 2025.

Sin embargo, los economistas advirtieron que el "efecto CABA" podría no replicarse linealmente en el país. Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, señaló que la estructura de consumo nacional difiere de la porteña, mientras que en la Ciudad pesó la caída estacional en turismo y pasajes aéreos, a nivel nacional impactó con más fuerza la carne, que registró subas superiores al 7%.

Por su parte, Salvador Vitelli (Romano Group) estimó que, al ponderar los datos de CABA bajo la metodología del Indec, la cifra nacional podría oscilar entre el 2,1% y el 2,3%. No obstante, Juan Manuel Telechea advirtió sobre un dato clave: la **inflación núcleo** en la Ciudad se aceleró del 2,2% al 3,1%, lo que sugiere que las presiones de fondo siguen vigentes pese a la desaceleración del índice general.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosBuenos AiresLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La suba del petróleo amenaza con exportar mayor inflación a la Argentina

La suba del petróleo amenaza con exportar mayor inflación a la Argentina

Inflación y deuda: las dos pruebas económicas que enfrenta el Gobierno esta semana

Inflación y deuda: las dos pruebas económicas que enfrenta el Gobierno esta semana

Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
4

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
5

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta
6

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Más Noticias
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Encontraron ADN de “El Militar” Sosa en el cuerpo de Érika Álvarez

Encontraron ADN de “El Militar” Sosa en el cuerpo de Érika Álvarez

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Comentarios