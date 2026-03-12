Video: la bronca de Enzo Fernández con su arquero tras la derrota de Chelsea en la Champions League

El error que generó el enojo

Sobre el final del encuentro, Jörgensen volvió a equivocarse en otra salida que terminó en un gol de Lee Kang-In, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. Tras el pitazo final, el arquero se retiró solo hacia los vestuarios hasta que un integrante del cuerpo técnico lo detuvo para que saludara a los hinchas que viajaron desde Londres.