Video: la bronca de Enzo Fernández con su arquero tras la derrota de Chelsea en la Champions League

Enzo Fernández protagonizó un momento de tensión durante la derrota de Chelsea por 5-2 frente a París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El mediocampista argentino tuvo un fuerte cruce con el arquero Filip Jörgensen, molesto por los errores que cometió durante el partido.
A pesar de la derrota, Enzo fue uno de los jugadores más destacados del conjunto inglés: convirtió un gol y dio una asistencia. Sin embargo, el resultado quedó marcado por las fallas defensivas del Chelsea, especialmente por las equivocaciones del arquero noruego.
El momento que desató la bronca del argentino ocurrió cuando el partido estaba igualado 2-2. Jörgensen perdió una pelota en la salida y le dejó servido el tercer gol al PSG, que Vitinha definió con categoría para adelantar al conjunto francés.
La situación generó una reacción inmediata de Enzo, que le recriminó al arquero con gestos visibles en el campo de juego. El intercambio fue breve pero intenso y reflejó la frustración del volante argentino por el desarrollo del partido.
EL LÃDER ESTÃ EN TODO: Enzo FernÃ¡ndez se enojÃ³ tras una maniobra en la que Jorgensen arriesgÃ³ y habÃa terminado en gol de Kang-In Lee para PSG vs. Chelsea. Â¡Menos mal que lo anularon!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026
El error que generó el enojo
Sobre el final del encuentro, Jörgensen volvió a equivocarse en otra salida que terminó en un gol de Lee Kang-In, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. Tras el pitazo final, el arquero se retiró solo hacia los vestuarios hasta que un integrante del cuerpo técnico lo detuvo para que saludara a los hinchas que viajaron desde Londres.
Luego del partido, el entrenador Liam Rosenior intentó bajarle el tono a la situación y defendió al arquero en conferencia de prensa. “Los jugadores a veces cometen errores. Filip no es el primero en equivocarse, es parte del fútbol”, explicó el técnico.