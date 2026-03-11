La capital tucumana registró la mayor precipitación de marzo en 40 años, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las intensas precipitaciones que azotan al Noroeste Argentino han marcado un hito climático en la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la ciudad de San Miguel de Tucumán registró un nuevo récord diario para el mes de marzo con 128 milímetros (mm) de agua caída. Esta marca supera el récord anterior de 124,4 mm, que se mantenía vigente desde el 6 de marzo de 1985.
Tucumán ha sido el epicentro de las lluvias en la región.
En las últimas 24 horas (hasta las 9 del 11 de marzo), los valores de precipitación posicionaron a Tucumán a la cabeza de los registros regionales, de acuerdo con el SMN.
- Tucumán: 128 mm.
- Santiago del Estero: 72 mm.
- Jujuy: 58 mm.
- Metán: 47 mm.
- Salta: 16 mm.
El acumulado en el interior provincial
Por su parte, el Informe Pluviométrico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), con datos cerrados al 10 de marzo, reflejó la magnitud del fenómeno en diversas localidades tucumanas, que ya han superado ampliamente sus promedios históricos mensuales.
Entre los registros más destacados del informe de la Sección Agrometeorología se encuentran:
- Bella Vista (Ing. Fronterita): registró una lluvia diaria de 178,0 mm el 10 de marzo. Su total mensual asciende a 435,0 mm, más del doble de su promedio normal para marzo (178,2 mm).
- La Reducción (Lules): alcanzó un total de 407,0 mm en lo que va del mes, frente a un promedio histórico de 211,4 mm.
- Ingas (Simoca): acumula 357,9 mm en marzo, triplicando su promedio de 112,3 mm.
- San Agustín (Cruz Alta): presenta un total acumulado de 333,7 mm.