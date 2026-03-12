La ruta del agua en Tucumán: desde las sierras hasta las llanuras

2- Dique Escaba: embalse clave para el sur tucumano

El dique Escaba cumple un rol central en la regulación de las crecidas que afectan al sur de Tucumán. La presa funciona como un regulador parcial de las crecidas provenientes de su área de aporte. Sin embargo, su capacidad es limitada frente al volumen total de agua que llega a la cuenca. Un informe de 2017 señala que Escaba regula apenas el 16% del área que aporta caudales hacia la ciudad de La Madrid. El embalse recibe aportes de ríos de montaña y de subcuencas. Entre ellas se destacan los aportes del sistema del río San Francisco, alimentado por afluentes como El Abra y Huacra, además de descargas de los diques catamarqueños La Cañada y Sumampa. Por eso, aunque Escaba atenúa los picos de creciente, no puede evitar por completo las inundaciones aguas abajo. A pesar de que las compuertas no se abrieron el sistema del aliviadero superior del embalse erogababa más de 100 metros cúbicos por segundo desde ayer con un ingreso de caudal de más de 400 metros cúbicos por segundo. La cota de coronación, de 636 msnm, fue sobrepasada.