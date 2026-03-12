Lluvias e inundaciones en Tucumán: salvan un piano en Bella Vista

Las últimas tormentas afectaron también Bella Vista, donde la lluvia hizo colapsar “gran parte de la ciudad e inundó muchos hogares y el anexo del Conservatorio Provincial de Música y de la ESEA en San Martín 148”, relata para LA GACETA la docente Carla Guzmán.
“Estábamos dentro del edificio cuando el agua empezó a ingresar a las aulas y a la dirección, y especialmente a una de las salas donde hay un piano, al que pudimos salvar elevándolo con ladrillos para que no se dañara la madera. La situación fue muy angustiante, sobre todo porque la semana anterior habíamos iniciado una campaña de donación de instrumentos. Pensar que podíamos perder algo tan valioso nos generó mucha impotencia”, agrega.
El Conservatorio funciona en ese lugar desde 2020, un edificio construido en la década de 1940 y que alojó la Escuela de Manualidades Agustina Boucau de García Fernández; “ahora presenta un deterioro propio de los años y del tipo de construcción de la época, y las lluvias constantes lamentablemente aceleran ese proceso”, señaló. “A lo largo del tiempo, el Conservatorio fue mudándose de distintos espacios y nunca contó con edificio propio en sus 40 años de historia. Somos 22 docentes, dos auxiliares y aproximadamente 100 alumnos, pero no contamos con nivel superior”, precisa la flautista.
Recomendaciones para afrontar una tormenta fuerte
La lluvia continuará en Tucumán en los próximos días, por lo que las recomendaciones y consejos a tener en cuenta siguen vigentes para preservar la propia seguridad y colaborar con las autoridades en la prevención de daños.
No se debe caminar ni circular en vehículos por calles, avenidas o rutas anegadas. Si estás en la calle, se aconseja refugiarse bajo techo, salir inmediatamente de los espacios abiertos y nunca quedarse cerca de árboles, antenas, postes del servicio eléctrico, alambrados o verjas. Si vas manejando, quedate en el interior del vehículo salvo en caso de una inundación.
Durante las alertas oficiales, no se debe sacar la basura domiciliaria, porque podría ser arrastrada y tapar canaletas. En las casas, hay que revisar techos y limpiar canaletas y desagües; y en caso de tormenta eléctrica, desenchufar preventivamente heladeras, televisores, computadoras y aires acondicionados (aunque estén apagados). También debe evitarse estar cerca de artefactos eléctricos y el uso de teléfonos con cable, porque pueden ser conductores de una descarga. Asimismo, no hay que bañarse, lavarse las manos y la ropa o platos porque las cañerías pueden conducir la electricidad de los rayos.
Atención especial para los niños y los ancianos
El Ministerio de Salud de la Provincia desplegó un amplio dispositivo de asistencia médica para atender a los vecinos afectados por la inundación en todas las zonas afectadas del sur tucumano.
El titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, señaló que el principal objetivo es preservar la vida y la salud de quienes permanecen en zonas comprometidas. “El gobernador Osvaldo Jaldo nos pidió desde el primer momento que organicemos equipos de salud para preservar la vida. La idea es evacuar a las personas que puedan tener algún riesgo si el agua sigue subiendo”, indicó.
Para reforzar la asistencia, se instalaron unidades sanitarias móviles cerca de los lugares donde permanecen los vecinos. En esos espacios se atienden tanto emergencias como necesidades médicas habituales que pueden agravarse en contextos de evacuación.
“Hay muchas personas hipertensas o diabéticas que pueden haber perdido sus medicamentos. Nosotros traemos esos tratamientos, además de analgésicos y otros insumos necesarios para preservar la salud”, detalló.
El ministro subrayó que la prioridad está puesta en los sectores más vulnerables, en los dos extremos etarios: los niños menores y los adultos mayores.