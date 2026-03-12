Lluvias e inundaciones en Tucumán: salvan un piano en Bella Vista

Recomendaciones para afrontar una tormenta fuerte

La lluvia continuará en Tucumán en los próximos días, por lo que las recomendaciones y consejos a tener en cuenta siguen vigentes para preservar la propia seguridad y colaborar con las autoridades en la prevención de daños.

No se debe caminar ni circular en vehículos por calles, avenidas o rutas anegadas. Si estás en la calle, se aconseja refugiarse bajo techo, salir inmediatamente de los espacios abiertos y nunca quedarse cerca de árboles, antenas, postes del servicio eléctrico, alambrados o verjas. Si vas manejando, quedate en el interior del vehículo salvo en caso de una inundación.

Durante las alertas oficiales, no se debe sacar la basura domiciliaria, porque podría ser arrastrada y tapar canaletas. En las casas, hay que revisar techos y limpiar canaletas y desagües; y en caso de tormenta eléctrica, desenchufar preventivamente heladeras, televisores, computadoras y aires acondicionados (aunque estén apagados). También debe evitarse estar cerca de artefactos eléctricos y el uso de teléfonos con cable, porque pueden ser conductores de una descarga. Asimismo, no hay que bañarse, lavarse las manos y la ropa o platos porque las cañerías pueden conducir la electricidad de los rayos.