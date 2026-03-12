“Cada vez es peor”: La Madrid, otra vez se convirtió en un río

Un paisaje triste

En una calle completamente anegada de La Madrid, dos lanchas avanzaban lentamente entre árboles, postes y cercos que apenas asomaban sobre el agua turbia. A bordo viajaban rescatistas y vecinos que intentaban evacuar a personas que se negaban a dejar sus casas. El nivel del líquido llegaba hasta el pecho de varios vecinos que se animaron a ingresar a sus hogares.