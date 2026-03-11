Dólar hoy: la cotización mayorista cayó y se ubicó por debajo de los $1.400

El dólar oficial profundizó este miércoles su tendencia bajista y se ubicó por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista, en una jornada con alto volumen de operaciones en el mercado cambiario.
Con transacciones por más de U$S400, el tipo de cambio mayorista registró una baja de cuatro unidades y cerró en $1.396. Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el techo de la banda cambiaria en $1.624,97, por lo que la cotización mayorista se mantiene un 16,40% por debajo de ese límite.
En el segmento minorista, el tipo de cambio de referencia también mostró una baja. Según los datos del Banco Nación, el dólar descendió $5 durante la jornada y se ubicó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra.
En paralelo, el dólar "blue" acompañó la tendencia y registró una caída de cinco pesos. En el mercado informal, la cotización se ubicó en $1.415, el mismo valor que el dólar minorista.
En el ámbito bursátil, las cotizaciones financieras también mostraron retrocesos. El dólar MEP bajó a $1.414,37, mientras que el contado con liquidación (CCL) descendió hasta $1.458,71.