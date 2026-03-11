Dólar hoy: la cotización mayorista cayó y se ubicó por debajo de los $1.400

Con transacciones por más de U$S400, el tipo de cambio mayorista registró una baja de cuatro unidades y cerró en $1.396. Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el techo de la banda cambiaria en $1.624,97, por lo que la cotización mayorista se mantiene un 16,40% por debajo de ese límite.