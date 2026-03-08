Gabriel Rubinstein: “Para el Gobierno, la inflación de 2% políticamente no está mal y permite comprar dólares"

El exviceministro de Economía de Sergio Massa y director de la consultora YIER, Gabriel Rubinstein, cuestionó la estrategia económica del gobierno de Javier Milei y sostuvo que la inflación no está siendo combatida sino validada por la política monetaria. Además, advirtió que el contexto internacional, marcado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, podría tener efectos sobre la economía argentina.
Señaló que todavía es temprano para evaluar el impacto del conflicto en la economía local porque las variables cambian constantemente. Según explicó, el aumento del precio internacional del petróleo podría tener efectos mixtos.
“Uno puede decir: ‘Bueno, Argentina se va a beneficiar porque va a poder exportar más oil and gas’, pero hay que ver cuánto más, a qué precio y cuán rápido. Pero, al mismo tiempo, sube el precio del petróleo interno y eso en algunos momentos se puede trasladar a precios. Eso genera inflación y un poco más de tasa de interés”, explicó.
El economista también remarcó que el aumento de la aversión global al riesgo podría perjudicar a economías con menor respaldo financiero. “La aversión al riesgo global hace que suba el riesgo argentino, y los países que tienen menos reservas se ven más castigados, y Argentina está recontra mal en ese punto”, afirmó.
En ese marco, planteó que el impacto final podría ser ambiguo. “La Argentina puede verse afectada un poco mal por la actividad y un poco mal por la inflación, pero al mismo tiempo puede compensarse con mayores exportaciones. Todo eso hay que ver en el tiempo cómo se desenvuelve”.
Consultado sobre la posibilidad de que la inflación empiece con cero en los próximos meses, como anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, Rubinstein lo descartó.
“No, no es viable. Ellos dicen que el objetivo es cero, pero en realidad la economía ya confluye en una inflación del 2%, porque ellos convalidan monetariamente todo el tiempo la inflación, no la combaten”, sostuvo.
Según su análisis, el Gobierno acompaña con emisión los aumentos de costos que se producen en la economía. “Si el tipo de cambio aumenta al 2%, si las tarifas aumentan, si la fruta aumenta, si todo aumenta y vos convalidás eso aumentando la cantidad de dinero, la relación causal en ese momento es: aumentan los precios y aumenta la cantidad de dinero”, explicó.
“Entonces, el Gobierno convalida monetariamente la inflación que está viendo por la presión de los costos”, agregó.
El economista aclaró, de todos modos, que el actual esquema eliminó el financiamiento monetario del déficit fiscal. “Lo que no hay es un combustible fiscal en el sentido clásico. Es decir, hay un déficit que financio con emisión monetaria. Eso el Gobierno lo cortó”, indicó en diálogo con el diario "Ámbito".
Reservas y riesgo país
Rubinstein también cuestionó el diagnóstico oficial sobre la situación macroeconómica. A su juicio, el panorama sigue siendo frágil por el nivel de reservas.
“Cuando vos tenés un país que tiene U$S15.000 millones de reservas negativas, según la metodología del FMI, es que la macro no está ordenada”, afirmó.
Con relación al riesgo país, señaló que la incertidumbre internacional influye, pero que existen factores propios de la economía argentina que limitan su descenso. “Le cuesta mucho bajar y llegar a la zona de 300, que sería una zona confortable para emitir bonos”, dijo.
También mencionó las dudas sobre el rumbo fiscal futuro y la falta de consensos políticos de largo plazo. “Si la política de Milei es ‘yo o el caos’, eso no favorece a que se construyan políticas de Estado que permitan asegurar a todos que las reglas de juego no van a cambiar”, advirtió.
Dólares y ahorro
Respecto de las expectativas oficiales de que los ahorros en dólares comiencen a circular formalmente tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, Rubinstein se mostró escéptico.
“Eso es un proceso que va a venir con el correr de las décadas, no de unos meses”, afirmó. Y agregó: “La gente creo que va a estar, en esencia, cautelosa. No va a haber un boom”.