El dólar "blue" tocó mínimo en seis meses: una por una, las razones detrás de la caída

En la penúltima rueda de la semana, el dólar “blue” registró una caída de $15 y alcanzó su valor más bajo desde el pasado 10 de septiembre. La divisa informal cerró a $1.375 para la compra y $1.395 para la venta en la city tucumana, convirtiéndose además en el tipo de cambio más barato entre todos los segmentos del mercado.
La baja del dólar paralelo se da en un contexto de mayor oferta de divisas y expectativas vinculadas a la evolución de la economía, factores que analizan de cerca los especialistas del mercado cambiario.
Para el economista Gustavo Ber, aún “se extiende el panorama de exceso de oferta, el cual podría acentuarse próximamente ante la estacional liquidación del campo. Descontado dicho escenario, la cuestión entre los operadores pasa por dilucidar el ritmo de remonetización que podría promoverse en dicha etapa, el cual dependería de las mediciones de alta frecuencia de inflación, ya que menores tasas reales serían positivas para la actividad”.
El especialista también señaló que el mercado sigue atento a factores locales e internacionales. “Mientras se esperan definiciones sobre el apetito por riesgo global, los operadores siguen monitoreando señales respecto a la actividad económica y la inflación, toda vez que hacia allí se dirigen las miradas en busca de extender el respaldo al plan económico y las reformas, dado que desde el frente cambiario el escenario sigue tranquilo con el BCRA comprando divisas”, acotó.
Por su parte, Jorge Vasconcelos, economista jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea, advirtió sobre la evolución de las reservas del Banco Central.
El dólar "blue" tocó su valor más bajo en seis meses
“Las reservas netas que se computan excluyendo compromisos de corto plazo, que habían cerrado en terreno negativo a fin de diciembre (-700 millones de dólares), profundizaron el rojo en lo que va del año, hasta un estimado de U$S-2.300 millones hacia fin de febrero”, afirmó, consignó Infobae.
El economista también analizó la dinámica de la demanda de dólares por parte del sector privado. “Del lado de la demanda de Activos Financieros Externos, desde el piso de U$S1.100 millones de noviembre pasado, se inició una trayectoria ascendente, con guarismos de U$S1.800 y U$S2.700 millones para diciembre y enero".
"Así, el promedio de los tres últimos meses con datos oficiales, arroja un anualizado de 22.700 millones de dólares para la demanda de divisas por parte de ‘personas físicas’, unos 8.000 millones por encima de lo que puede absorberse para que las cuentas externas ‘cierren’ en 2026, aun aceptando que la recuperación de las reservas se quede a ‘mitad de camino’ de las proyecciones oficiales”, detalló Vasconcelos.