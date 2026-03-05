El dólar "blue" tocó mínimo en seis meses: una por una, las razones detrás de la caída

En la penúltima rueda de la semana, el dólar “blue” registró una caída de $15 y alcanzó su valor más bajo desde el pasado 10 de septiembre. La divisa informal cerró a $1.375 para la compra y $1.395 para la venta en la city tucumana, convirtiéndose además en el tipo de cambio más barato entre todos los segmentos del mercado.